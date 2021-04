Molte volte quando acquistiamo le uova, anche nel medesimo cartone, ne troviamo alcune con l’albume di un colore diverso. Alcuni sono di un giallo paglierino, altri di una tonalità più aranciata.

A volte ci lamentiamo che “non sono più le uova di una volta” e sono spesso troppo anemiche! Vedremo che in realtà non c’è nulla di strano nella diversa colorazione degli tuorli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Svelato il motivo per cui le uova hanno il tuorlo di colore diverso, il trucco degli chef per dare più colore giallo alla pasta: cominciamo dal colore del tuorlo

Il colore del tuorlo dipende, infatti, unicamente da ciò che mangiano le galline. In particolare è il contenuto di carotenoidi che influisce sul colore. Noi assumiamo carotenoidi per abbronzarci meglio, ad esempio.

Quindi, in base agli elementi nutrizionali contenuti nel cibo delle galline, il tuorlo sarà più o meno rosso.

Ecco, quindi, lo straordinario trucco che utilizzano gli chef per dare una colorazione più gialla, più decisa, alla pasta all’uovo.

Una volta che si è controllata la data di deposizione e il termine minimo di conservazione, possiamo procedere con l’impasto.

Se troppo chiaro si utilizza lo zafferano: si può aggiungere una punta della polvere rossa direttamente nell’impasto avendo cura di fonderla con gli altri ingredienti. In alternativa si può aggiungere nell’acqua di cottura. La pasta all’uovo che prepareremo avrà un colore giallo intenso con questo semplice trucco da chef.

Ecco svelato, dunque, il motivo per cui le uova hanno il tuorlo di colore diverso, il trucco degli chef per dare più colore giallo alla pasta.

Un altro mistero: perché alcune hanno due tuorli?

Il doppio tuorlo viene anche considerato come un evento fortunato e portafortuna. Il concetto è legato alla fertilità che potenzialmente aveva quell’uovo.

Se fosse stato fecondato quell’uovo avrebbe dato vita a due pulcini, così come in un parto gemellare. Se volessimo andare a caccia di un uovo con il tuorlo doppio, prenderemo solo uova “XL” e sceglieremo le più pesanti. In bocca al lupo!