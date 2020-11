Chiunque abbia in casa un animale domestico avrà notato molti atteggiamenti che possono essere descritti come particolari. Sebbene la maggior parte del tempo il cane si comporta come un cane, e il gatto come un gatto, esistono, tuttavia, dei comportamenti che incuriosiscono molto.

Nonostante si abbia ospitato in casa animali per tutta la vita, alcuni atteggiamenti sono talmente curiosi che trovare una risposta immediata non è così semplice. Comprenderli e capirne l’origine, però, risulta fondamentale per conoscere il proprio animale, e accorgersi di eventuali problemi.

La connessione con la natura

Atteggiamenti quali fare la pasta, ovvero muovere alternamente le zampe su superfici morbidi. O espressioni facciali particolari quando si specchiano. Gli atteggiamenti eclettici dei gatti sono tanti.

Sebbene non sia sempre così, nella maggior parte dei casi la spiegazione comportamentale di queste azioni è possibile darla solamente in relazione alla specie a cui questi felini appartengono. Per quanto siano animali domestici a tutti gli effetti, infatti, è importante ricordarsi che i gatti sono in natura dei felini selvatici.

E come tali, si comportano in modo da evitare pericoli e di anticipare imprevisti spiacevoli. Molti proprietari di gatti avranno notato che i propri animali, quando si trovano nei pressi di una finestra iniziano a grattare al vento, senza focalizzarsi su una superficie.

Anche in questo caso la spiegazione la si trova nella teoria del comportamento per sopravvivenza. Ecco, dunque, svelato il motivo per cui i gatti grattano in aria quando sono vicini alle finestre.

Anticipare il pericolo

I nostri animali domestici hanno una percezione dei sensi molto diversi dalla nostra. Se l’olfatto e l’udito sono estremamente sviluppati, la loro vista non lo è altrettanto.

Proprio per questa mancanza, i gatti si aiutano in altri modi per riuscire a posizionarsi nello spazio. Di certo gli odori aiutano, ma non sono l’unico segreto di cui il gatto si serve. Infatti, nel momento in cui il nostro amico a quattro zampe vede una finestra, o un vetro, inizia a grattare in aria per capire l’effettiva vicinanza ad essa.

Grattando al vento capisce se è ancora lontano dal vetro o se è vicino ad una superficie per lui potenzialmente pericolosa.

