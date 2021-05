A tutti sarà capitato di vedere il proprio capo preferito essersi ristretto dopo il lavaggio. Purtroppo è una cosa che succede spesso, ed è causato da alcuni errori che compiamo proprio durante il loro lavaggio.

In questo articolo spieghiamo il motivo per cui i capi si restringono dopo averli lavati, e cosa fare per prevenire e rimediare.

Essere a conoscenza dei motivi per cui i nostri capi si restringono è molto importante, perché così saremo in grado di evitare alcuni errori.

Ecco svelato il motivo per cui i capi si restringono dopo averli lavati e cosa fare per prevenire e rimediare.

Le fibre più delicate

Ci sono alcune fibre naturali, come il cotone e la lana che possono restringersi più facilmente rispetto ad altre.

Queste sono costituite da scaglie, che a contatto con il calore si uniscono restringendo il tessuto.

La lana e il cotone assorbono una gran quantità di acqua, e la conseguenza è il ridimensionamento del tessuto.

Per evitare questo bisogna sempre leggere attentamente le etichette riportate sui tessuti, perché spiegano le modalità di lavaggio del capo.

Quantità del calore

Il troppo calore è un altra causa del restringimento di alcuni tessuti come il cotone, la seta e il lino.

È opportuno evitare di lavarli in acqua troppo calda e di esporli ai raggi diretti del sole.

I danni che provoca la lavatrice

Non è solo il calore che rovina un capo di abbigliamento ma anche la sua combinazione con la continua agitazione a cui è sottoposto in lavatrice.

Quindi è meglio, che alcuni vestiti vengano lavati a mano e poco strizzati.

Il calore dell’asciugatura

Non tutti i capi possono essere sottoposti all’asciugatura in asciugatrice.

La combinazione del calore eccessivo e del movimento continuo può infatti danneggiare alcuni tessuti.

Anche in questo caso è bene leggere le indicazioni delle etichette.

I capi delicati vanno stesi all’aria aperta e dove non c’è troppa umidità.

Quantità di umidità

Come il troppo calore, anche l’eccessiva umidità, può danneggiare i tessuti come il cotone, la lana e la seta.

L’umidità provoca il rigonfiamento delle fibre causando un ridimensionamento del tessuto.

Le fibre naturali hanno bisogno di determinate accortezze rispetto a tessuti come il poliestere, il nylon e l’acrilico.

Le loro fibre, durante la lavorazione vengono termofissate, così da mantenersi ben salde tra loro.

Il trucco per rimediare

Se ci ritroviamo con un capo più piccolo di una taglia, dopo averlo lavato e asciugato, non si deve disperare perché esiste un trucco per rimediare e farlo tornare com’era.

Prendere una bacinella, riempirla con dell’acqua tiepida e aggiungere un po’ di balsamo per capelli.

Metterci il capo in ammollo per una trentina di minuti.

Il balsamo farà ammorbidire e rilassare la trama del tessuto, restituendogli la taglia iniziale.