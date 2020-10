La menta riporta tutti ai caldi giorni estivi. Questo è inevitabile. Quelle foglie nelle bevande o in qualche ricetta fresca e particolare, non possono che far tornare i pensieri a luglio e agosto. Ma, nonostante la bella stagione sia finita, non significa che quest’erba non possa comunque tornare utile. Infatti, i suoi benefici sono talmente molteplici che la si può sfruttare in ogni periodo dell’anno! Usarla per alcune bevande o per condire degli alimenti, è sicuramente il modo migliore per far tesoro di tutte le sue proprietà.

Dunque, ecco svelato il motivo formidabile per cui si dovrebbe mangiare menta ogni giorno.

La menta e i suoi benefici per l’organismo

Per prima cosa, la menta fa benissimo allo stomaco. Assumerne un po’, infatti, aiuta a risolvere dei problemi che affliggono tantissime persone. Tra questi, difficoltà digestive e crampi sono sicuramente in cima alla lista. A seguire, anche la nausea che si può provare dopo un pasto eccessivo. Ma non è finita qui. Quest’erba aromatica è nota per il suo contenuto di antiossidanti e di vitamina A, ottimi anti-infiammatori.

Può essere poi usata dopo degli sforzi fisici, dato che contiene anche molto magnesio e potassio. E, ultimo ma non meno importante, è fantastica quando si è raffreddati per liberare completamente il naso!

Come sostituirla durante l’inverno per adattare il suo gusto alla stagione?

Sono tutti abituati a collegare la menta all’estate. Infatti, visto il sapore fresco di questa erba aromatica, è inevitabile che venga alla mente una calda giornata di agosto. Ma nessuna paura. La soluzione è a portata di mano. Infatti, basterà usarne solo le foglie secche. E, per adattarla totalmente alla stagione invernale, la si potrà assumere sotto forma di tisana, per esempio. I benefici rimarranno gli stessi!

Le ricerche scientifiche ancora scarseggiano in merito. Sicuramente, tra qualche anno, si avranno tutte le risposte confermate da diversi studi. Ma nel frattempo, chi vorrà provare questo rimedio dovrà accontentarsi della sua antichità!

Perciò, ecco qui svelato il motivo formidabile per cui si dovrebbe mangiare menta ogni giorno. Perché non tentare?

