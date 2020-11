Anche quest’anno sta arrivando il Natale. Tra poche settimane ci ritroveremo nuovamente immersi in quell’atmosfera di festività tanto amata da adulti e bambini. Luci, neve e canzoni natalizie sembrano trasportarci in un altro mondo senza problemi.

In realtà, in questa atmosfera quasi fatata problemi ce ne sono eccome. Per esempio, quando comprare i regali per tutta la famiglia con un budget limitato? Si sa, i vari lockdown hanno significato per molti la perdita di entrate e quindi molte famiglie cercano di risparmiare il più possibile per l’imminente Natale. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno svelato il momento giusto per comprare i regali di Natale e risparmiare un mucchio di soldi, vediamo insieme qual è.

Non aspettiamo a comprare i regali

I giorni e le settimane sotto Natale sono il periodo peggiore per comprare regali risparmiando. Certo, le vetrine propongono pacchetti natalizi imperdibili e molti negozi mettono in vendita cofanetti regalo non acquistabili in altri periodi. Nonostante ciò, i prezzi non sono assolutamente convenienti.

Aggiungendo a tutto questo anche lo stress legato a code, ressa e ansia da regali, è chiaro quanto non convenga compare i pensierini in questo periodo. Inoltre, aspettando fino all’ultimo, la scelta è molto limitata. Molti prodotti sono sold-out ed è difficile trovare esattamente ciò che cerchiamo.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di fare le spese natalizie proprio nel mese di novembre. Negli ultimi anni si sono diffusi anche in Italia il Black Friday e il Cyber Monday. In queste giornate è molto facile trovare sconti su prodotti anche molto costosi: sfruttiamoli al massimo per risparmiare tantissimo sui regali di Natale.

Se abbiamo paura di non poter trovare pacchetti natalizi nel mese di novembre, non preoccupiamoci. Cercando tra i negozi online è possibile trovare già da fine ottobre idee e cofanetti regalo a tema natalizio. Nel caso in cui non facciano per noi, facendo i regali a novembre avremo tutto il tempo di comporre il nostro pacchetto per Natale risparmiando allo stesso tempo.