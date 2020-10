Non c’è niente da fare: l’invecchiamento rovina la nostra pelle. E per quanto cerchiamo cure miracolose, nulla potrà rendere la nostra pelle morbida come quella di un bambino. La morbidezza di neonati e bimbi piccoli è talmente nota che il modo di dire “morbido come la pelle di un bambino” è utilizzato in variegati settori. E, finalmente, oggi sappiamo qual è il segreto di bellezza dei nostri piccoli. Ecco svelato il mistero del perché la pelle dei bambini è così morbida.

Sono vai fattori a rendere i bambini morbidi

Certo, quando tocchiamo un bambino entriamo a contatto con la sua pelle morbidissima. Ma non è solo questa a rendere i bimbi piccoli così soffici e teneri. È, infatti, una combinazione di fattori, inclusa la pelle, che li rende irresistibili. I bambini nascono, infatti, praticamente privi di tono muscolare. Se tocchiamo i loro arti, quindi, non troveremo muscoli duri ma solo carne soffice.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I bambini sono anche notoriamente grassocci, cosa che li rende adorabili. Questo grasso, tuttavia, non è lì solo per intenerirci ma ha, a ben vedere, una funzione ben precisa. Serve, infatti, a proteggere gli organi del bambino e a tenerlo al caldo. Il grasso dei bambini è, infatti, il cosiddetto grasso bruno che brucia il grasso bianco quando il corpo ha bisogno di calore.

Svelato il mistero della morbidezza dei neonati

È la gestazione a donare ai bambini quella pelle morbida che tutti apprezzano. Durante i nove mesi nel pancione, infatti, la loro pelle non entra a contatto con agenti esterni, raggi solari né tantomeno con superfici ruvide. Non ha bisogno, quindi, di rigenerarsi e, pertanto, l’organismo non si preoccupa di produrre cheratina e collagene in eccesso. Ma non solo. Il feto è anche ricoperto della cosiddetta vernice caseosa.

Quest’ultima fa ricordare uno strato di crema bianca molto spessa. La vernice caseosa, infatti, protegge la pelle del bambino, idratandola e nutrendola, fungendo anche da antisettico. Ma non solo! Ha, inoltre, un ruolo importante dopo la nascita perché impedisce la dispersione di calore e tiene al caldo il neonato durante le prime ore di vita. Ecco, dunque, svelato il mistero del perché la pelle dei bambini è così morbida.