I prodotti tecnologici presenti sul mercato rappresentano in tutto ciò che fino a pochi decenni le persone descrivevano quando sognavano il futuro.

La tecnologia ha fatto passi da gigante e questo è sugli occhi di tutti. Ogni minimo problema e ogni minimo inconveniente viene preso in considerazione dagli ingegneri informatici che stanno dietro queste nuove incredibili costruzioni.

La parole d’ordine rimangono quelle della comodità e dell’intelligenza. Infatti, il prodotto tecnologico, che sia uno smartphone o un accessorio collegato, deve essere comodo e avere un’intelligenza artificiale sviluppata.

La disputa del “filo non filo”

Uno degli accessori più richiesti in questo momento, utilissimo quando si tratta di utilizzare lo smartphone, è rappresentato dalle cuffie. Per chiamare senza tenere all’orecchio il telefono, ma anche per sentire musica e guardare film, avere delle cuffie è fondamentale. Da molti anni, a tal proposito, vi è una disputa tra gli esperti e gli appassionati. Infatti, nonostante le cuffie che funzionano tramite bluetooth siano innovative, e molto più costose, in molti ritengono che un suono migliore le donino quelle con il filo.

Non sono in pochi a ritenere che, nonostante le ultime cuffie bluetooth sul mercato siano tecnologicamente molto avanzate, la riproduzione della cuffia con filo è nettamente superiore.

Dunque, per chi è di quest’idea e, allo stesso tempo, non vuole lottare quotidianamente con i fili, ecco svelato il metodo infallibile per evitare che le cuffie si aggroviglino.

Il tappo di sughero

Tutto quello che serve per evitare di lottare quotidianamente con i fili è un tappo di sughero.

Innanzitutto bisogna incidere le due estremità, creando così due tagli. Basterà arrotolare il filo delle cuffie su una estremità fino a che, arrivati agli ultimi giri, ci si sposterà sull’altra estremità.

In questo modo, mentre tutti i fili sono ordinatamente arrotolati da una parte, le due cuffie saranno nell’altra e risulterà facilissimo rimuoverle. E, di conseguenza, slegare ordinatamente tutti i fili. In questo modo non si creerà mai più quella fastidiosa matassa che fa perdere moltissimo tempo a chi vuole utilizzare questo utilissimo accessorio. Dunque, ecco svelato il metodo infallibile per evitare che le cuffie si aggroviglino.