Gli asparagi sono un vero superfood del mese di aprile. Grazie alle loro proprietà benefiche sono inseriti anche in molte diete salutari. Tra le varie proprietà si può menzionare l’asparagina una sostanza contenuta appunto in questo straordinario ortaggio che stimola l’attività dei reni. Ma per essere realmente di aiuto gli asparagi devono essere conservati in modo da preservare tutte le loro qualità benefiche.

Svelato il metodo infallibile per conservare gli asparagi ed averli sempre freschi e croccanti e cosa non fare per non rovinarli.

Gli asparagi sono un ortaggio straordinario che purtroppo arriva nelle tavole fresco solo per un breve periodo dell’anno. È imminente, dunque, il bisogno di trovare un metodo definitivo per poterli assaporare quando più si desidera mantenendo inalterate le loro proprietà nutritive ma anche il gusto e la consistenza.

Come conservare gli asparagi

Il metodo migliore per ottenere questo risultato si ha utilizzando le macchine per il sottovuoto. Privando gli alimenti dell’ossigeno si impedisce la proliferazione di batteri e muffe e si riesce a conservare i cibi come freschi fino a 5 volte più a lungo rispetto ai metodi tradizionali.

Gli asparagi dovranno essere dunque accuratamente lavati e puliti eliminando la parte più dura infondo. Una volta asciugati andranno scottati in padella e poi lasciati raffreddare. A questo punto devono essere asciugati di nuovo e poi possono essere tagliati a pezzetti come si desidera. Al termine di questo passaggio andranno poi imbustati in un sacchetto per il sottovuoto e una volta tolta tutta l’aria la magia sarà fatta!

Al termine di questa operazione se si desidera mangiare gli asparagi anche a distanza di mesi si può procedere al congelamento in freezer.

Cosa non fare

L’errore da evitare assolutamente è mettere gli asparagi in congelatore saltando il passaggio appena descritto. Gli asparagi, infatti, sono un alimento molto ricco di acqua e un congelamento classico farebbe cristallizzare l’alimento alterandone consistenza e sapore. Il sottovuoto invece evita le bruciature da congelamento e preserva la fragranza e le proprietà organolettiche del prodotto.

