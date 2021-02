Avere le unghie lunghe permette di sfoggiare delle mani affusolate e delicate. Per questo motivo la maggior parte delle donne si affida alla propria nail artist di fiducia per trattamenti come semipermanente o gel. Quest’ultimo, in particolare, è apprezzato perché ricostruisce del tutto il letto ungueale, permettendo di sfoggiare per molto tempo la lunghezza che si desidera.

Però a lungo andare questo metodo diventa una schiavitù economica e psicologica. Esistono, infatti, dei metodi per farsi crescere le unghie e evitare che si squamino. Ecco dunque svelato il metodo casalingo ed economico per avere delle unghie forti e sempre perfette.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Come accorciare correttamente le unghie

Il primo passaggio a cui prestare attenzione è l’accorciamento delle unghie rovinate. Infatti possono rompersi o sfibrarsi durante le più banali attività quotidiane.

A questo punto l’ideale è pareggiarle. Proprio per evitare che una risulti più lunga dell’altra. Per pareggiarle l’ideale è accantonare del tutto la forbicina. E buttarsi sugli strumenti utilizzati nei saloni estetici. Ovvero la tronchesina e la lima.

L’ideale è tagliare con la prima, rendendole approssimativamente della stessa misura e poi procedere con la seconda per dare una forma. L’utilizzo della lima è molto importante perché permette di affilare le unghie, togliendo i residui e rendendole più resistenti.

I vari tipi di lima

Esistono varie tipologie di questo strumento e ognuna svolge un compito specifico. Quelle che presentano la numerazione 100, 150 o 180 sono adatte per chi si è sottoposto a una ricostruzione. Quelle con il 240 sono indicate per le unghie naturali. Infine, quelle con 1000, o 4000, per lucidare.

Oggi abbiamo svelato il metodo casalingo ed economico per avere delle unghie forti e sempre perfette. Se si desidera scoprire altri metodi per essere sempre in ordine e per apparire curate, allora questo articolo è perfetto: “Il metodo infallibile per avere i capelli naturalmente lisci senza sforzo e senza spendere in piastre e bigodini”.