In questi mesi estivi in molti di noi gradiscono nutrirsi di cibi più leggeri e delicati, senza grassi e poco elaborati da preparare. Le grandi star dell’estate sono il melone col prosciutto, l’insalata caprese e sicuramente l’insalata di riso.

Veloce, gustosa e pratica da preparare, l’insalata di riso è un piatto che piace a tutti e che è perfetto per la stagione calda.

Esistono molte varianti di questa semplice ricetta, ma oggi vogliamo svelare un trucco per ottenere un’insalata di riso più morbida e gustosa.

Una semplice aggiunta che rende il riso perfetto

Preparare il riso per l’insalata è molto semplice, basta bollirlo con la giusta attenzione ai tempi e poi scolarlo e lasciarlo raffreddare.

Le varietà di riso perfette per l’insalata sono quelle con il giusto equilibrio di amido che mantengono la cottura e hanno una consistenza non troppo croccante e non troppo morbida.

Perché il riso mantenga la cremosità per parecchi giorni dobbiamo, inoltre, usare delle giuste precauzioni appena terminata la cottura in modo da non dover poi aggiungere troppo olio per renderlo più morbido.

Svelato il geniale trucco per ottenere un’insalata di riso ancora più morbida e gustosa

Se a fine cottura, dopo che abbiamo scolato il riso, ci sciogliamo una noce di burro dentro, avremo una morbidezza perfetta e eviteremo che diventi troppo duro o troppo sfatto.

È sufficiente, quindi, aggiungere una noce di burro perché il nostro riso sia sempre perfetto. Avrà infatti un gusto autentico e una consistenza piacevole sulla lingua.

Con questo semplice accorgimento renderemo la nostra insalata di riso veramente perfetta e potremo sbizzarrirci per condirla e decorarla come vogliamo, con tutti gli ingredienti che vogliamo. Ricordiamoci che la sperimentazione in cucina è possibile solo se conosciamo bene i trucchi per ottenere il massimo dagli ingredienti.

Ecco quindi svelato il geniale trucco per ottenere un’insalata di riso ancora più morbida e gustosa.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo visto una semplice ma geniale ricetta per condire l’insalata di riso, provare per credere.