Non tutti gli animali domestici sono uguali. Non ci riferiamo ovviamente solo alle differenze evidenti tra cane e gatto, ma anche a quelle importanti che ci sono tra una razza e l’altra. Difatti la razza, sia nei gatti che nei cani, gioca un ruolo cruciale negli aspetti fisici e caratteriali degli animali. Conoscerle dunque, per i padroni, si rivela estremamente importante. In quanto la decisione su quale ospitare nella propria casa potrà essere presa con più coscienza e prudenza.

Non solo fisiche

Oltre alle caratteristiche legate al fisico, che possiamo osservare subito a un primo sguardo, la razza come dicevamo è importante anche in relazione agli aspetti del carattere. Ad esempio nei cani ci sono alcune razze che non sopportano la solitudine mentre altre riescono a stare per più tempo senza il padrone. La stessa cosa ovviamente accade con i gatti. Per questa ragione, oggi vogliamo rivelare ai nostri Lettori una razza felina molto speciale. Andiamo a scoprire perché.

Svelato il gatto super affettuoso e attaccato al padrone che non ci lascerà mai da soli

Da quella che non miagola mai a quella che sa stare da sola anche senza il padrone, sono tante le razze feline che si rivelano interessanti per chi vorrebbe avere un gatto in casa. Proprio perché sono molte, oggi vogliamo aiutare i nostri Lettori nella scelta presentandone una piuttosto affascinante e particolare. La quale, rispetto ad altre più note, mostra un attaccamento al padrone veramente speciale. Stiamo parlando del bellissimo Exotic Shorthair. Non tutti lo sanno ma questo gatto di origini statunitensi si distingue per la sua incredibile dipendenza dall’umano che lo ospita in casa.

Difatti l’Exotic Shorthair, molto di più rispetto ad altre razze, non lascia mai il padrone solo e lo segue per tutta casa non solo per il cibo ma anche semplicemente per la compagnia. Tutto questo ovviamente vuol dire anche che non si tratta di una razza brava a sopportare la solitudine e a trascorrere troppo tempo da sola. Per questa ragione se la maggior parte della vita la passiamo fuori casa per impegni lavorativi e di altro genere, questo non sarà il gatto adatto a noi. In caso contrario, se stiamo cercando un animale da compagnia con cui passare moltissimo tempo, l’Exotic Shorthair potrà senza dubbio fare al caso nostro. Per tutti gli amanti di questi splendidi felini quindi ecco svelato il gatto super affettuoso e attaccato al padrone che non ci lascerà mai da soli.