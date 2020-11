Legumi come le lenticchie sono la base per le zuppe e per le minestre. Ma anche per condire la pasta e per accompagnare i secondi piatti. Pur tuttavia, a differenza di altri legumi come i ceci e come i fagioli, le lenticchie sono note pure per una credenza popolare che è molto diffusa, e che è di vecchia data. Si tratta di quella legata alle lenticchie che sarebbero in grado, specie se mangiate l’ultimo giorno dell’anno, di portare soldi e tanta fortuna.

Ed allora, ecco svelato il detto perché le lenticchie portano soldi e tanta fortuna. Perché spesse volte si tratta di una storiella che viene raccontata dai genitori ai figli da piccoli per far mangiare loro le lenticchie.

Una favola che al giorno d’oggi è ancora ben radicata nella cultura popolare visto che spesso sulle tavole degli italiani l’ultimo dell’anno c’è non a caso il cotechino con le lenticchie. Proprio come pietanza nutriente, gustosa e soprattutto di buon auspicio. Perché tra usanze, superstizioni e tradizioni, un po’ di scaramanzia non guasta mai.

La tradizione sul perché le lenticchie porterebbero soldi e tanta fortuna è antichissima. Nell’Antica Roma, infatti, le lenticchie erano un dono gradito prima di tutto perché i legumi sono nutrienti e sostitutivi della carne. Che chiaramente a quel tempo in pochi potevano permettersi a tavola.

Inoltre, le lenticchie per forma assomigliano a delle piccole monetine. E per questo, donandole, si augurava in questo modo alle persone che nel corso dell’anno le lenticchie potessero trasformarsi in soldi.

In particolare, le lenticchie venivano regalate all’interno di una piccola borsa di cuoio da appendere alla cintura. Nel dettaglio, nell’abbigliamento medioevale questa borsa di cuoio portava il nome di scarsella, ed in genere conteneva il denaro allacciata appunto alla cintura, oppure appesa al collo.