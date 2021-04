Lavatrice fatta, asciugatrice attivata, tutto sembra perfetto ma ecco che i problemi non tardano ad arrivare.

Dopo essersi arrestata, apriamo lo sportello dell’asciugatrice e sentiamo un cattivo odore che infesta tutta la stanza. Irritati da questa essenza maleodorante, prendiamo i nostri panni, li buttiamo sul letto e non sappiamo cosa fare. Li laviamo di nuovo o facciamo finta di niente e li conserviamo così come sono, sperando che la puzza scompaia magicamente?

Qualunque sia la nostra decisione, è bene sottolineare che non si tratta di una cosa normale e che è importante andare alla fonte del problema. Capire perché i vestiti sono impregnati di un odore poco piacevole è fondamentale per la nostra igiene e per i nostri abiti.

Svelato finalmente l’insospettabile motivo per cui l’asciugatrice emana un cattivo odore

Non soltanto una questione personale, se l’asciugatrice puzza potrebbe anche trattarsi di un problema dell’elettrodomestico. Onde evitare che si rompa, dunque, meglio cercare (e trovare) una soluzione.

Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo scoperto una ragione, se non addirittura la principale di questa inconvenienza. Ecco svelato finalmente l’insospettabile motivo per cui l’asciugatrice emana un cattivo odore: il detersivo.

Ebbene sì, proprio quel prodotto che a tutto farebbe pensare meno che ad una fragranza nauseabonda.

Il problema potrebbe sorgere nel caso in cui il bucato tolto dalla lavatrice fosse ancora impregnato di detersivo anche se non si vede. I residui finiscono per accumularsi nel cestello del dryer e deteriorarsi col passare del tempo, così emanando un cattivo odore che si espande sul bucato.

Per ogni problema c’è una soluzione

Svelato il mistero, vediamo adesso come rimediare.

La cosa che dobbiamo assolutamente evitare di fare è eccedere col detersivo. Utilizzarne una quantità moderata non soltanto aiuterà l’ambiente, ma anche il nostro bucato e i nostri elettrodomestici. D’altra parte, è necessario pulire separatamente il cestello, le guarnizioni e il filtro, ma è quest’ultimo il principale responsabile dell’odore. Quindi, estraiamolo con delicatezza e spolveriamolo dopo ogni asciugatura. Oltre a questa semplice operazione, ogni mese sarebbe bene pulirlo con un po’ d’acqua e aceto, sciacquarlo, asciugarlo e rimontarlo.

Ad ogni problema c’è una soluzione, basta semplicemente conoscerla.