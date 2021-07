Per molti di noi l’odore è fondamentale, soprattutto quando dobbiamo scegliere un partner da avere al nostro fianco. Non possiamo in alcun modo negare, infatti, che il profumo che l’altro ha in qualche modo ci attrae o ci repelle. Questo è uno degli aspetti più comuni della vita quotidiana. Ed è proprio per questo motivo che usiamo deodoranti, creme, profumi e prodotti vari. Lo facciamo per aumentare il profumo che emaniamo e in qualche modo per rendere piacevole la nostra vicinanza. Ma c’è una fragranza in particolare che potrebbe davvero aiutarci in questo caso e che potrebbe renderci ancora più attraenti.

Svelato finalmente il profumo da indossare che attrae immediatamente gli uomini in modo irrimediabile

Ci sono, dunque, dei profumi che sicuramente attirano maggiormente l’attenzione. E uno in particolare, in questo caso, potrebbe fare al caso nostro se vogliamo giocare l’arma della seduzione olfattiva. Secondo l’Università del McGill, infatti, il mughetto potrebbe rappresentare un ottimo profumo per attrarre gli uomini. In questo articolo pubblicato sulla pagina dell’ateneo, infatti, si legge chiaramente che c’è una sostanza in particolare che accenderebbe il desiderio nell’altro genere. Si tratta del bourgenoal, il germoglio del mughetto. Vediamo qualche informazione in più.

L’odore del mughetto attrae maggiormente gli uomini rendendo le donne più attraenti

Il mughetto, apparentemente, ha una fragranza davvero irresistibile per gli uomini. Infatti, essendo molto raro e delicato, in qualche modo simboleggia la purezza e la leggerezza. E quindi ecco svelato finalmente il profumo da indossare che attrae immediatamente gli uomini in modo irrimediabile! Un odore del genere non può che attrarre e far pensare a una donna leggiadra ed elegante. Altri studi e ricerche hanno sottolineato la sua importanza in un gioco di seduzione e sicuramente, con l’avanzare della scienza, ne sapremo molto di più. Ma intanto possiamo provare a indossarlo e vedere le reazioni intorno a noi. Chissà che ciò che noteremo non ci sorprenderà!

Approfondimento

