Avere un cane è davvero una grandissima fortuna. Questo animale, infatti, riesce a donare amore e affetto in modo incondizionato, senza mai chiedere e ricevere. E noi, per cercare in qualche modo di restituire tutto ciò che riceviamo da lui, dobbiamo andargli incontro il più possibile. E, soprattutto, dobbiamo imparare a capire il suo modo di comunicare, per poter comprendere al meglio i suoi bisogni e le sue esigenze. Avevamo già affrontato in parte questo argomento nel nostro precedente articolo “Il linguaggio in codice dei cani che i padroni dovrebbero conoscere”. Capire la lingua del nostro Fido è di fondamentale importanza. E possiamo tentare di interpretarla al meglio cercando la spiegazione ad alcuni atteggiamenti comuni. Basti pensare a quando il cane corre in cerchio e tenta di acchiappare la coda con il muso.

Svelato finalmente il motivo più comune per cui il nostro cane corre in tondo e si morde la coda

Chi ha un cane, sa quanto questo comportamento sia comune. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo già fornito alcune spiegazioni in merito a questo comportamento a tratti bizzarro del nostro amico a quattro zampe. Ma le ragioni possono essere ancora più ampie. E ce ne sono altre che effettivamente potrebbero spiegare il perché di questo atteggiamento di Fido. Il cane, infatti, potrebbe iniziare a comportarsi così quando sente una forte indecisione sul da farsi.

Prendiamo il caso che il padrone si trovi in salotto e il cane volesse raggiungerlo. L’unico ostacolo sarebbe un oggetto posto sul tragitto che spaventa Fido e non gli permette di andare dal padrone. In questo caso, il nostro amico peloso potrebbe iniziare a girare in tondo proprio per scaricare lo stress e anche per attirare l’attenzione e farsi aiutare. Perciò, ecco svelato finalmente il motivo più comune per cui il nostro cane corre in tondo e si morde la coda! Ma non è tutto. Infatti, potrebbe esserci un’ulteriore ragione che spingerebbe il nostro amico a quattro zampe ad assumere questo atteggiamento.

Se corre in tondo potrebbe voler disperdere un po’ di energia accumulata per sentirsi meglio e riuscire a dormire

Abbiamo visto che l’indecisione è una delle cause principali di questo atteggiamento del nostro animale domestico. Ma non è di certo l’unica. Infatti, il nostro cane potrebbe iniziare a correre seguendo la linea di un cerchio e tentando di raggiungere la sua coda con la bocca anche per stancarsi. Prima di andare a dormire, per esempio, se ha ancora troppa energia in corpo, il nostro Fido avrà sicuramente bisogno di eliminarla in qualche modo. E la maniera più semplice e veloce in cui può farlo è sicuramente questa!

