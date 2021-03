I cani imparano a conoscere il mondo esterno soprattutto attraverso l’olfatto. Si tratta di un senso molto sviluppato in questi animali, che gli permette di capire il mondo intorno a loro. Tutti i padroni dei cani sanno, per certo, che questi amici pelosi sfruttano il senso dell’olfatto anche per annusare le parti intime delle persone. Si tratta di un’azione che per noi umani è molto inusuale e, talvolta, anche imbarazzante. Ma per il nostro Fido è normale e, soprattutto, utile. Perciò, ecco svelato finalmente il motivo per cui sembra che ai nostri cani piaccia tanto annusare le parti intime.

Perché si avvicinano a questa zona del nostro corpo?

Come abbiamo già detto, i cani riescono a riconoscere il mondo esterno attraverso gli odori. E i nostri amici pelosi riconoscono chi hanno di fronte soprattutto grazie alle zone del corpo che rilasciano i feromoni. Questi vengono prodotti dalle ghiandole sudoripare. E se negli animali queste ghiandole sono presenti quasi ovunque, nell’uomo si trovano per lo più nella zona ascellare e in quella intima. E quindi, ecco svelato finalmente il motivo per cui sembra che ai nostri cani piaccia tanto annusare le parti intime! I nostri amici a quattro zampe annusano le parti intime per raccogliere informazioni su chi hanno di fronte e capire chi siamo!

Come far smettere al cane di compiere questa azione

In realtà, non dovremmo bloccare il nostro amico a quattro zampe. Questo è il suo modo per conoscerci e capire chi siamo. E, se non si crea una situazione imbarazzante o di disagio, lo dovremmo lasciar fare. Quando avrà raccolto le informazioni che gli servono, infatti, sarà lui stesso a smettere! Insomma, è un modo in più che Fido usa per fare conoscenza! Invece di porgli dei limiti, eccetto quando questo risulti necessari, è giusto lasciare che la natura faccia il suo corso!

