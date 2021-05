I tendaggi sono un complemento dell’arredo imprescindibile: conferiscono eleganza, calore e riservatezza alla nostra abitazione e non richiedono una manutenzione troppo frequente. Il lavaggio delle tende si fa una volta all’anno in occasione delle pulizie di primavera. Ma tutte le settimane è opportuno scuoterle con energia per liberarle dalla polvere e spesso anche dalle larve di insetti che vi si nascondono.

Quando è ora di passare al lavaggio, c’è sempre qualcuno che non sa da dove cominciare. Ma è meglio non rimandare, specie se le tende sono state in un ambiente umido e si portano ancora dietro un vecchio sentore di muffa. Ecco svelato finalmente il modo corretto per lavare le tende di casa a mano o in lavatrice. Il metodo è a cura della Redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Lavaggio in lavatrice a centrifuga bassa

Possiamo lavare tranquillamente le tende a mano e lavatrice in casa, risparmiando molti soldi. A meno che le tende non siano realizzate in un tessuto non idoneo al lavaggio in acqua.

Per il lavaggio in lavatrice mettiamole nel cestello senza altri capi di vestiario o di biancheria. Programmiamo un lavaggio specifico, o comunque per capi delicati, e una temperatura massima di 40 gradi. La centrifuga non deve superare i 600-800 giri.

Aggiungiamo ora un detergente neutro come il sapone di Marsiglia liquido. Se le tende sono bianche, occorre un additivo sbiancante specifico per tendaggi.

Alla fine del lavaggio togliamole dalla lavatrice e appendiamole direttamente al loro posto. Si asciugheranno lentamente, ma nel frattempo si stireranno da sole grazie al peso della stoffa bagnata.

Per lavare le tende a mano abbiamo invece bisogno della vasca da bagno o di una bacinella piuttosto capiente da porre sul piatto della doccia.

Il procedimento da effettuare è simile a quello previsto per il lavaggio in lavatrice. Ma l’additivo sbiancante, stavolta, utilizziamolo per un ammollo finale, dopo il lavaggio con detergente neutro. Risciacquiamo bene finché l’acqua non uscirà limpida.

Ora lasciamo scolare bene le tende appese sopra la vasca o nella doccia. Una volta eliminata l’acqua in eccesso, possiamo stenderle per l’asciugatura in modo naturale. E poi riappenderle umide, anche stavolta non ci sarà bisogno di stirare.