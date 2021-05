Non tutti sono in grado di capire al primo sguardo la qualità di un alimento o di una bevanda. Eppure la maggior parte di noi vorrebbe, quando fa la spesa, acquistare ingredienti che presentino un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Per far ciò, come in tutte le cose, dobbiamo informarci. E possiamo farlo solo da chi ne sa più di noi. Così da imparare in fretta e non farci trovare impreparati la prossima volta che andremo a comprare da mangiare. Per questo motivo, ecco svelato dai produttori di vino il trucco per riconoscere subito un’ottima bottiglia sugli scaffali anche se non si è esperti.

In pochi secondi

Oggi ci concentriamo sul vino. Difatti questa bevanda mette sempre tanti in difficoltà quando si tratta di fare una scelta, soprattutto se non si ha conoscenza di come funziona la produzione. Bene, oggi ci rivolgeremo proprio a tutti quelli che non hanno la minima idea di come scegliere un buon vino. Svelando un trucco semplicissimo da ricordare e che in pochi secondi ci dirà, seppur superficialmente, come distinguere la migliore.

Collo e fondo della bottiglia

Ovviamente al supermercato non possiamo affidarci al gusto, come del resto neanche all’olfatto. L’unico giudice fidato sarà dunque la nostra vista, e quindi la capacità che avremo di notare alcune caratteristiche riguardanti la bottiglia. Infatti la prima cosa da osservare riguarda proprio quest’ultima, e in particolare le due estremità. Ovvero il collo e il fondo. Partiamo dal secondo. Ciò di cui ci dobbiamo accertare innanzitutto è che la bottiglia abbia un fondo concavo, per un motivo semplice. In questo modo tutti i possibili residui all’interno del vino andranno a depositarsi sul fondo e rimarranno la intrappolati, non entrando dunque in circolo nel liquido.

E di conseguenza non andremo a berli una volta aperta la bottiglia. Il secondo fattore da osservare è rappresentato dal collo. Infatti più questo è lungo, più spazio sarà concesso alla distanza tra il tappo e il vino. Caratteristica questa che permette all’alcolico una migliore qualità, in quanto entrerà più difficilmente a contatto con agenti esterni. Come possiamo vedere si tratta di una valutazione rapida e certamente superficiale rispetto a quello che un esperto sommelier potrebbe fare. Ma visti i mezzi a disposizione e il luogo in cui acquistiamo, già questo può rivelarsi utile per moltissime persone non esperte di questo settore. Ecco infatti svelato dai produttori di vino il trucco per riconoscere subito un’ottima bottiglia sugli scaffali anche se non si è esperti.