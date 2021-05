È piuttosto difficile provare a spiegare ad una persona che non ha mai avuto un animale domestico cosa si provi ad ospitarne uno in casa. E non solo ad ospitarlo, ma a condividerci la vita a tutti gli effetti e attraverso ogni tipo di periodo, sia facile che difficile. È un rapporto del tutto speciale che per forza di cose non ha nulla a che fare con quello che si istaura tra due persone. Eppure si dimostra spesso molto intenso, anche senza l’uso della parola.

Un altro tipo di comunicazione

Chi non condivide la propria vita con un gatto, o con un cane, potrebbe pensare che la mancanza di dialogo rappresenti un problema per la creazione di un rapporto di affetto. Eppure non è affatto così. Tutti gli animali, e Fido in particolare, hanno i loro metodi per dimostrare amore. A volte consapevoli ma in altri casi, come questo che verrà analizzato, del tutto inconsapevoli. Difatti ecco svelato dagli esperti un particolare straordinario dei sogni dei cani che ogni padrone dovrebbe conoscere.

I sogni son desideri

Dei ricercatori della prestigiosa università di Harvard hanno studiato alcune abitudini canine, ed in particolare quelle legate al sonno. Sono state scoperte cose molto interessanti che, per quanto molti umani potrebbero aver sempre dato per scontato, non erano così ovvie. Ecco di che si tratta. Infatti finalmente svelato dagli esperti un particolare straordinario dei sogni dei cani che ogni padrone dovrebbe conoscere. Quando fido dorme accanto a noi è possibile vederlo che si muove, trema, e si agita. In poche parole, che sogna.

Quello di cui i ricercatori parlano riguarda il fatto che i cani, così come gli uomini, sognano le esperienze che vivono nella fase conscia, e quindi mentre sono svegli. Dunque ciò che desiderano, ciò che hanno provato, e ciò di cui hanno paura. Per questo motivo è senza dubbio probabile, se non certo, che i cani sognino nella maggior parte dei casi niente di meno che i propri padroni. La loro voce, il loro viso, e tutte le particolarità dell’umano che li ospita. Incredibilmente dunque, quando fanno una particolare espressione o un determinato movimento nel sonno, potrebbero star sognando di passeggiare con la persona che più amano.