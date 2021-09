L’ombretto è un prodotto di make up amato da moltissime donne.

Queste stupende e ipnotiche cialdine, dai mille colori, sembrano non bastare mai perché l’ombretto è quel tocco in più che rende perfetto il trucco.

Può ravvivare lo sguardo e renderlo magnetico ma può anche ingrandire gli occhi e valorizzarne la forma.

Tuttavia, ogni donna che usa un ombretto sa che questo può diventare terribilmente antiestetico.

Perché può iniziare a sbavare oppure ad accumularsi nelle pieghette naturali dell’occhio.

Allora con questo articolo cercheremo di illustrare quattro metodi alla portata di tutti per poter assicurarci un ombretto perfetto da mattina a sera.

Svelato come fissare e far durare più a lungo l’ombretto con questi 4 semplicissimi metodi

L’obiettivo di questi quattro metodi, davvero efficaci, è quello di fissare e far durare l’ombretto più a lungo possibile. Anche durante quelle giornate infinite cariche di stress e impegni.

Partiamo subito con il primo metodo: abbinare un primer al nostro ombretto in polvere preferito.

Il primer va applicato prima dell’ombretto su tutta la palpebra mobile e fin sotto il sopracciglio, picchiettandolo con il polpastrello.

Questo prodotto, che si trova in tutte le profumerie, serve a far aderire meglio l’ombretto, allungarne la durata ma anche rendere il colore più intenso.

Secondo metodo

Questo utilizza, invece, un abbinamento particolare: matita e poi ombretto in polvere.

Dapprima, dobbiamo stendere la matita sulla palpebra, di un colore simile all’ombretto e con una texture morbida, e sfumarla per bene.

E poi possiamo passare all’ombretto. Il risultato finale sarà long lasting e anche più preciso e professionale.

Terzo metodo

Il terzo semplicissimo metodo è forse anche il meno conosciuto dei quattro.

In questo caso dobbiamo utilizzare sia un ombretto in polvere che un ombretto in crema, chiaramente di un colore simile.

Per prima cosa andiamo ad applicare l’ombretto in crema sulla palpebra, e possiamo farlo anche con le dita.

Poi, per fissarlo e farlo durare a lungo, stendiamo quello in polvere con un pennellino.

Quarto metodo

Il quarto e ultimo metodo, infine, combina l’ombretto in crema e la cipria.

In questo caso dobbiamo partire dall’ombretto in crema e poi andiamo a fissarlo con la cipria che va spennellata delicatamente.

Per quanto riguarda la tipologia, questa dovrebbe essere una cipria trasparente e leggermente satinata in modo da non coprire il colore e la brillantezza dell’ombretto.

Ecco, quindi, svelato come fissare e far durare più a lungo l’ombretto con questi 4 semplicissimi metodi molto efficaci.

Approfondimento

Forse pochi lo sanno ma per combattere le rughe del viso dobbiamo scegliere questa meravigliosa crema