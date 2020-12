Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni zona del mondo possiede le proprie leggende e i propri miti. Non c’è da stupirsi, quindi, se anche qui in Italia vengono tramandate da generazione in generazione storie su animali fantastici e immaginari. Come in Scozia si pensa esserci il mitico mostro di Loch Ness, nelle montagne italiane molti credono ci sia il dahu.

Tutti gli abitanti delle Alpi italiane e francesi sono a conoscenza di questo strano animale tramandato da molto tempo attraverso le leggende orali. Nessuno, però, è riuscito a fornire fotografie o altre prove dell’esistenza del dahu. Ecco quindi svelato l’animale leggendario che si aggira per le Alpi e non solo.

Come è fatto il leggendario dahu?

La leggenda del dahu è molto famosa. Anzi, è così popolare che gli è stata riservata una sezione nei percorsi di alcuni musei, come nel Museo delle Alpi del Forte di Bard. Secondo la tradizione, il dahu dovrebbe assomigliare a un camoscio e avrebbe anche caratteristiche tipiche delle volpi e dei tassi. Alcune leggende narrano questo animale avrebbe anche le zanne e, come gli ornitorinchi, deporrebbe le uova.

Secondo le storie tramandate, la particolarità del dahu risiederebbe nelle sue zampe. Per adattarsi ai pendii più impervi, il dahu avrebbe le zampe di un lato del corpo più corte delle altre. Inoltre, esisterebbero diversi tipi di dahu: i destrogiri, con le zampe più corte a destra, e i levogiri, con le zampe più corte a sinistra. Secondo le leggende, sarebbe proprio questa caratteristica la causa dell’estinzione del dahu.

Ma il dahu esiste davvero?

Dopo aver svelato l’animale leggendario che si aggira per le Alpi e non solo, rimane un’unica domanda: il dahu esiste veramente? La risposta è no, questo animale è frutto dell’immaginazione umana. Osservando i pendii sui quali gli stambecchi si arrampicano, è per noi difficile capire da dove proviene il loro straordinario equilibrio. Per darvi una spiegazione e per occupare le lunghe serate, nel corso del tempo i montanari hanno inventato le storie sul dahu.

Si ribadisce che nessuno ha mai portato prove dell’esistenza di questo animale, il quale rimane quindi una semplice leggenda montana.