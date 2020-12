Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti si staranno chiedendo come stupire i propri cari utilizzando una mossa d’effetto, soprattutto in vista delle imminenti festività. La risposta a questo quesito sembrerebbe essere scontata, il sabrage.

Si tratta di un’antichissima tecnica riconducibile alla notte dei tempi, ma attenzione, potrebbe creare dipendenza. È infatti una tradizione diffusa tra i soldati francesi, sin dal principio, per celebrare le vittorie conquistate sul campo di battaglia. Al posto della sciabola essi si servivano delle proprie spade per aprire in modo eclatante le bottiglie di Champagne e celebrare la vittoria appena ottenuta.

Ma come emulare questa tecnica nel migliore dei modi? Ecco svelati i trucchi per sciabolare una bottiglia di Champagne

Scegliere la bottiglia appropriata è il primo accorgimento da seguire. Lo Champagne metodo “classico” è la scelta giusta per l’elevata quantità di atmosfere contenute all’interno delle bottiglie che permettono di sciabolare in maniera più semplice.

Controllare la temperatura della bottiglia è indispensabile, è necessario che essa sia praticamente ghiacciata. È consigliabile tenere in frigorifero la bottiglia qualche ora prima di tentare la sciabolata, ad una temperatura compresa tra 4° e 6°, per rendere il vetro della bottiglia maggiormente elastico. È inoltre necessario munirsi di un apposito cestello contenente ghiaccio, preferibilmente in acciaio, in cui immergere la bottiglia prima dell’apertura per mantenerla alla temperatura idonea.

Attraverso la fase di “svestizione” si rimuovono gli involucri presenti sulla parte superiore della bottiglia, ovvero la capsula e la gabbietta metallica.

Bisognerà successivamente cercare la linea in rilievo che dovrà essere seguita con la lama dalla sciabola per tutta la sua lunghezza, il cosiddetto punto di rottura del vetro.

La bottiglia dovrà essere Inclinata di 45° e colpendo in modo tanto leggero quanto deciso, otterremo finalmente l’obbiettivo prefissato.

Seguendo queste semplici ma necessarie istruzioni potremo, in estrema scioltezza, stupire i nostri commensali la sera di capodanno. Così facendo alla stragrande maggioranza delle persone saranno svelati i trucchi per sciabolare una bottiglia di Champagne.

