Tempo non solo di cambi di armadio in casa, ma anche di alcune pulizie, che abbisognano di due azioni tipiche di questo periodo dell’anno: vento e sole. È pur vero che oggi molte famiglie italiane possiedono l’asciugatrice, ma c’è ancora chi segue i consigli delle nonne. E, approfittare delle giornate soleggiate e senza umidità di questo periodo, è perfetto per lavare lenzuola e tende di casa. Può sembrare una cosa semplice, appoggiandoci anche al semplice lavaggio in lavatrice. Ma alle volte non è così, soprattutto se non ci ricordiamo o non sappiamo di che materiale siano le tende che stiamo per lavare. Ecco allora svelati i trucchi per lavare e profumare le tende di casa utilizzando questi semplici prodotti.

Un dubbio di partenza

Solitamente quasi tutti i tipi di tessuti di una tenda si adattano al lavaggio in lavatrice, con un ciclo per capi delicati che non superi mai i 40°. Può però capitare come dicevamo di non ricordare esattamente le componenti del tessuto della tenda. Magari anche se non abbiamo speso cifre folli, ci siamo particolarmente affezionati e abbiamo paura di rovinarle. Nel dubbio, ecco che esiste sempre il solito e immortale lavaggio a mano, come facevano le nostre nonne, utilizzando dei detersivi delicati.

Svelati i trucchi per lavare e profumare le tende di casa utilizzando questi semplici prodotti

A proposito di suggerimenti e trucchetti che si tramandano da generazioni, una volta non esistevano i pur validi detersivi di oggi pieni di additivi. Ecco che utilizzare un detersivo neutro, con un ciclo delicato, come dicevamo, è un sistema sempre valido per pulire le nostre tende. Dato che la maggior parte delle tende da interni che possediamo variano dal bianco al “perlato”, il sempre classico bicarbonato ha immancabilmente il suo perché. Assieme al sapone di Marsiglia e a qualche goccia di limone, permetterà alle nostre tende messe in ammollo in acqua tiepida di perdere sporco e polvere che le hanno rese grigie. Sistema che può rivelarsi efficace anche per chi magari ha appena preso un cagnetto maschio e la tenda fa parte del territorio da segnare. E a proposito di ambienti da sanificare ecco l’ingrediente segreto per disinfettare e mantenere puliti i nostri pavimenti sempre pieni di germi.

Se non abbiamo voglia di staccare le tende dalla loro sede

Mettiamo anche il caso di non riuscire o non avere voglia di staccare le tende dalla loro sede. Facevamo poco fa proprio l’esempio del cagnetto che le utilizza come un alberello. Allora per pulire la tenda, igienizzarla e profumarla, consigliamo di:

prendere un bel secchio capiente e riempirlo con 4/5 litri di acqua tiepida;

aggiungere del detergente specifico o come dicevamo sopra gli ingredienti della tradizione di casa;

armarsi di uno spazzolone con le setole morbide e assolutamente pulite e dotato di un manico sufficientemente lungo da arrivare a pulire le superfici più lontane.

Consideriamo che in queste giornate ancora calde con l’esposizione al sole delle finestre e delle tende, il nostro compito sarà ancora più veloce e semplificato.

