Il modo perfetto per esaltare il gusto e il sapore degli ingredienti di alcune pietanze è quello di completare il piatto con una croccante e raffinata gratinatura.

Per ottenere una gratinatura impeccabile è necessario seguire alcuni semplici ma fondamentali passaggi.

La crosticina deve essere sottile e croccante, dorata al punto giusto senza parti bruciate.

Effetto graten che dona alla pietanza un aspetto stuzzicante e ancora più appetitoso.

La gratinatura può essere effettuata su svariati alimenti, dagli antipasti ai primi piatti, dai secondi di carne e di pesce a quelli di verdure.

Svelati i trucchi degli chef per avere gratinature perfette e croccanti al forno, al microonde e in padella, in modo semplice e veloce

La prima cosa da fare è quella di preparare un mix composto da pane grattugiato o mollica di pane raffermo, parmigiano e un pizzico di sale. Frullare il tutto ad intermittenza, trasferire in un recipiente e aggiungere un po’ di olio per creare la giusta umidità.

Si può creare anche lo stesso mix con l’aggiunta di erbe aromatiche, ideale per gratinare verdure e pesce.

Infatti, oltre agli ingredienti base si possono aggiungere basilico, timo, prezzemolo, aglio e rosmarino.

Questa è la base per una gratinatura perfetta alla quale si può aggiungere pepe, peperoncino, pecorino e altre spezie.

Per ottenere un piatto che sia ben croccante in superficie ma non troppo asciutto dentro bisogna seguire alcuni fondamentali passaggi.

Per la cottura al forno esistono due opzioni.

Si può decidere di effettuare un’unica infornata, con la superficie della pietanza già cosparsa del mix. In questo caso sarà necessario utilizzare un maggiore condimento per evitare che si secchi troppo.

È consigliabile ricoprire la pirofila con un foglio di carta d’alluminio per far cuocere lentamente la parte interna per poi toglierlo quando si passerà alla gratinatura. Cottura che dovrà essere effettuata a 180 gradi fino al raggiungimento della doratura preferita.

Oppure si possono inserire in forno cibi precedentemente cotti e quindi gratinarli dopo aver cosparso la superficie con il mix e fiocchetti di burro.

Per avere un ottimo gratin si deve riscaldare la parte alta del forno a 180 gradi oppure opzionare la funzione grill, perfetta anche quella del microonde alla massima potenza.

Se non si ha tempo e voglia di accendere il forno si può ricorrere alla gratinatura in padella.

Basterà cuocere prima la pietanza e al termine della cottura cospargere la superficie con il composto del mix e qualche noce di burro o un filo di olio. Spegnere i fuochi e coprire con il coperchio.

Dopo qualche minuto togliere il coperchio ed ecco che si sarà formata una gustosa e leggera crosticina realizzata grazie al calore della cottura dei cibi.

Ecco quindi svelati i trucchi degli chef per avere gratinature perfette e croccanti al forno, al microonde e in padella, dal successo garantito.