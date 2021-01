Soprattutto nell’ultimo periodo abbiamo dovuto rinunciare ai pranzi ed alle cene fuori. Nella maggior parte del Paese infatti i ristoranti e i bar sono chiusi con l’obiettivo di diminuire i contagi. Proprio per questo, anche quando vogliamo mangiare qualcosa di particolarmente buono dobbiamo affidarci alla nostra cucina. Oltre che ovviamente alla nostra capacità di cucinare. In tutto ciò è possibile però trovare un lato positivo, legato al nostro benessere e alla nostra salute.

Una vita più sana

Infatti è importante considerare che, preparandoci da soli i nostri piatti, abbiamo la possibilità di scegliere costantemente quali ingredienti utilizzare. È dunque questo il momento per cercare di preparare ottimi piatti ma utilizzando metodi e consigli che ci permettano di vivere una vita più sana. Dunque sfruttiamo questo periodo per imparare a cucinare ricette deliziose, anche senza usare ingredienti ipercalorici e notoriamente grassi e causa di ingrassamento. A tal proposito, ecco svelati i tre segreti per utilizzare meno zucchero in cucina.

Dolcificare naturalmente

Seguire una dieta alimentare che prevede la presenza di molti zuccheri semplici e aggiunti non è di certo indicato. Sono infatti proprio quest’ultimi i primi responsabili dell’aumento di peso, per non parlare degli altri danni che potrebbero causare alla nostra salute. Allora andiamo a vedere come cercare di usare meno zucchero nella preparazione di ricette, senza però dover rinunciare alla dolcezza. Ecco infatti svelati i tre segreti per utilizzare meno zucchero in cucina. Il primo segreto riguarda la frutta. Infatti non tutti sanno che possiamo dolcificare i nostri dolci e le nostre ricette utilizzando della frutta fresca.

Aggiungiamo al condimento una pera o una mela, evitando di mettere lo zucchero, e il risultato non deluderà. Un altro consiglio è quello di preparare marmellate fatte in casa senza utilizzare lo zucchero. Potremo dunque utilizzare queste per condire le nostre fette biscottate, evitando di usare quelle industriali. Infine, soprattutto nella preparazione di dolci, impariamo a sfruttare spezie come la cannella o la vaniglia ad esempio. Grazie a quest’ultime i nostri dessert risulteranno dolci al punto giusto, e la nostra salute ci ringrazierà.