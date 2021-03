Il Gratta e Vinci è il marchio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea previste dal D.M. 12 febbraio 1991 n. 183. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si occupa della sua regolamentazione Sono circa 18 milioni gli Italiani che almeno una volta all’anno sfidano la sorte acquistando un tagliando. Sono altresì moltissime le persone che millantano di conoscere tecniche infallibili per scovare i biglietti milionari. Esistono tuttavia dei “segnali” che caratterizzano ogni singolo biglietto dai quali si possono evincere importanti informazioni. Anche se questa tecnica non è infallibile, fornisce ugualmente delle notizie utili sulla possibilità di vittoria. Ecco quindi svelati i segreti per riconoscere i biglietti “vincenti” del Gratta e Vinci.

A cosa prestare attenzione

Secondo il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni tipologia di Gratta e Vinci ha percentuali di vincita diverse. Dagli studi emerge che i Gratta e Vinci della serie “Miliardario” danno 1 possibilità ogni 4 biglietti di successo. Mentre la sorte premia solo 1 persona ogni 2,88 per i tagliandi di “10X”.

Secondo le statistiche degli appassionati, i biglietti con le percentuali di vincite più basse sono il tagliando n. 000 e l’ultimo della serie. La maggior parte delle vincite si trova nei numeri dal 001 alla prima metà della serie numerica emessa.

Ancora, la posizione della lettera C nel codice alfanumerico proprio di ogni biglietto può fornire indicazioni importanti. Pare infatti che se questa si trova accanto al 2, è indice che il biglietto vincente sarà il terzo in ordine crescente rispetto a quello che abbiamo in mano.

Le macchie

L’ultimo segreto, che si racconta sia infallibile ma sul quale non si hanno prove concrete, è quello di osservare la presenza di eventuali piccole macchie. Infatti sula maggior parte dei biglietti vincenti si riscontrerebbero difetti di stampa. Dunque se si notano delle piccole crocette nere accanto al numero di serie, ci sono buone possibilità che questo risulti un tagliando vincente.

Stando a queste indicazioni nate dalla voce degli appassionati, seguendo questi suggerimenti le possibilità di vincita dovrebbero aumentare fino all’80%.

Ebbene ecco svelati i segreti per riconoscere i biglietti “vincenti” del Gratta e Vinci.

Ricordiamo che giocare con la sorte può facilmente trasformarsi in una dipendenza, che può colpire persone di qualsiasi età e ceto sociale. Dunque suggeriamo ai nostri Lettori di cimentarsi anche nel Gratta e Vinci con grande moderazione.

