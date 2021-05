Così come ci si prende cura del proprio corpo, anche i pezzi di arredamento in pelle hanno bisogno di attenzioni. La pelle va rigenerata e basta davvero poco. Donne e uomini utilizzano la crema idratante per rimpolpare la pelle e donare tonicità ed elasticità. Effettivamente la crema idratante è un rimedio che tutti utilizzano per i capi in pelle e ovviamente anche per l’arredamento. Ma questo rimedio è ottimo per dare lucentezza e per rinvigorire i nostri mobili in pelle. In questo articolo, invece, vedremo come fare per trattare la pelle rovinata da graffi e crepe. Svelati i segreti per rendere la poltrona in pelle rovinata di nuovo smagliante e soffice come una nuvola.

Balsamo detergente apposito per la pelle

Sulle piattaforme adibite alla vendita online è possibile acquistare ad un modico prezzo il balsamo detergente apposito per la pelle. Si può usare non solo per i nostri pezzi di arredamento in vera pelle ma anche per i capi, per le calzature e per gli accessori.

Un ottimo rimedio naturale: l’olio d’oliva

Se non vogliamo acquistare dei prodotti, sarà possibile usare un ottimo rimedio naturale: l’olio d’oliva. Grazie alle sue proprietà, l’olio d’oliva renderà la nostra poltrona in pelle di nuovo morbida come se fosse nuova.

Spugna abrasiva

Possiamo optare pure per la spugna abrasiva adatta alla pelle che ci aiuterà a trattare al meglio la superficie della poltrona. Se ci sono dei graffi aiuterà a renderli meno visibili come se si utilizzasse la carta vetrata, usandola con l’acqua tiepida. Attenzione però a non esagerare. Meglio se utilizziamo la spugna abrasiva in una zona piccola e poco visibile per prova.

Ecco allora svelati i segreti per rendere la poltrona in pelle rovinata di nuovo smagliante e soffice come una nuvola.

E se la poltrona è troppo rovinata e i rimedi non funzionano?

Se la nostra poltrona presenta troppe crepe e graffi possiamo sostituire il rivestimento o possiamo optare per la colorazione della stesso colore.

Approfondimento

