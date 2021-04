Pasqua significa tradizioni antichissime, pranzi conviviali e gioia condivisa. Anche se quest’anno non riusciremo a festeggiare appieno a causa delle restrizioni date dalla pandemia globale è bello mantenere le tradizioni pasquali. Cosa c’è di più tradizionale a Pasqua della torta pasqualina? Probabilmente solo le uova di cioccolato. Oggi vedremo svelati i segreti dietro a questo piatto classico della tradizione pasquale.

Un significato profondo e religioso

La torta pasqualina è un piatto ligure che però conosce popolarità in tutta Italia. Si tratta di una torta salata cotta al forno e ripiena di verdure e di uova, consumata tradizionalmente nelle festività pasquali. Importantissima perché la torta venga realizzata correttamente è la pasta sfoglia, che deve essere rigorosamente tirata a mano, da mani sapienti e pazienti. Altro aspetto fondamentale è il ripieno, a base di uova, erbette, cipolline fresche, formaggio e maggiorana.

Tutti questi ingredienti, in particolare il formaggio, erano considerati prelibati perché costosi, quindi non da consumare tutti i giorni, ma solo in un giorno speciale come la Santa Pasqua.

Questa torta pare abbia un’origine antichissima, che affonda nella tradizione religiosa italiana. Si attesta l’esistenza della torta addirittura al 16° secolo.

Non tutti sanno che la tradizione voleva che gli strati della torta fossero 33, proprio a ricordo degli anni che aveva Cristo quando morì. Questo numero di strati era raggiungibile solo dalle cuoche più esperte, che strato dopo strato, spennellata di olio dopo spennellata, realizzano questo prodigio di pasta sfoglia.

La torta pasqualina della tradizione vuole che dentro al ripieno vengano “nascoste” delle uova sode. Si sa che l’uovo ha un profondo significato simbolico legato alla fertilità, alla rinascita e alla ciclicità della vita, tutti elementi che la Pasqua porta con sé.

Ora che abbiamo svelato queste curiosità guarderemo alla torta pasqualina con occhi diversi, consci dell’incredibile simbologia che si cela in essa.

