Scegliere i detersivi più adatti è un’azione che ci ritroviamo a fare più volte durante il mese. Come tutti sappiamo, i detersivi sono beni molto costosi e spesso ci ritroviamo a dover fare un compromesso tra la qualità e il prezzo del prodotto. In realtà ci sono diversi modi per risparmiare sul costo dei detersivi senza rinunciare alla qualità. Con questo articolo oggi, vengono svelati i 4 semplici trucchi che ci permettono di risparmiare un sacco di soldi sulla spesa dei detersivi. Vediamoli insieme.

La regola che vale sempre

I modi per risparmiare ci sono sempre. Bisogna soltanto prestare attenzione a qualche importante aspetto. Innanzitutto, bisogna pianificare sempre gli acquisti e non lasciarsi mai condizionare dalle pubblicità che spesso invogliano a comprare anche ciò che non ci serve. Dunque prima di andare al supermercato ritagliamoci del tempo per pensare a cosa ci serve realmente e stilare una lista. Se poi troviamo un prodotto che ci serve equivalente a quello a cui avevamo pensato, meglio ancora.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Svelati i 4 semplici trucchi che ci permettono di risparmiare un sacco di soldi sulla spesa dei detersivi

A questo punto, entriamo nel dettaglio e vediamo come risparmiare sull’acquisto dei detersivi. Il primo modo da noi suggerito è quello di acquistare i detersivi alla spina. Questa modalità ormai è sempre più diffusa e sono numerosi i negozi e i punti vendita che danno questa possibilità. Questo porta non solo a spendere di meno, ma anche a risparmiare sulla plastica perché possiamo riutilizzare vecchi flaconi già vuoti. Un altro modo per risparmiare sui detersivi è acquistare i detersivi concentrati. In questo modo potremo diluirli con acqua distillata e dureranno molto più a lungo dei normali detersivi.

Gli altri due modi da noi suggeriti vedono la sostituzione di alcuni costosi detersivi specifici con ingredienti naturali. Se dobbiamo usare un anticalcare, possiamo sostituirlo con l’aceto di vino. Questo, infatti, è un ottimo anticalcare naturale ed oltretutto non è aggressivo sulle cromature. E infine, anziché acquistare prodotti per lucidare l’acciaio, sostituiamoli con il naturale ed economico bicarbonato di sodio. Con questi metodi, oltre a risparmiare, saremo anche più clementi nei confronti dell’ambiente.