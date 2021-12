Spesso i gatti sono tacciati di superiorità e altezzosità. In realtà, chi ha questo genere di amico peloso in casa, sa perfettamente che è capacissimo di donare affetto e amore in modo incommensurabile. Infatti, per quanto il gatto abbia la fama di essere indipendente e distaccato, ha invece bisogno di attenzioni tanto quanto qualsiasi altro animale. E, se educato nel giusto modo e accolto in una casa che lo ama, dimostrerà tutta la sua dolcezza con coccole, fusa e gioia incontrollabile. Al tempo stesso, però, dobbiamo ammettere che il micio ha dei comportamenti che non sempre tutti riescono a cogliere.

Svelati finalmente i bizzarri motivi per cui il nostro gatto ama far cadere gli oggetti per terra

Effettivamente, se ci pensiamo bene, a volte il gatto potrebbe assumere degli atteggiamenti davvero inspiegabili dal suo punto di vista. Questo accade semplicemente perché ha un modo tutto suo di comunicare. E noi, in qualità di padroni, dobbiamo imparare a cogliere i suoi segnali e a capire il suo linguaggio per instaurare con lui un rapporto armonioso e sereno. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo indicato un’azione del gatto che esprime gioia, amore e gratitudine, ma che molti spesso fraintendono. Oppure in un altro articolo, abbiamo spiegato come il gatto dimostra affetto in un modo completamente particolare.

Tantissimi mici fanno cadere oggetti vari a terra ogni volta e noi non ne capiamo il motivo ma in realtà la spiegazione è molto semplice

Oggi continuiamo la spiegazione degli strani comportamenti del gatto e vediamo che sono svelati finalmente i bizzarri motivi per cui il nostro gatto ama far cadere gli oggetti per terra. Infatti, questa è un’azione comune a molti mici. E spesso i padroni non riescono a capire cosa il gatto vuole comunicare quando si comporta così. In realtà, le ragioni per cui compie questa azione possono essere svariate. Per esempio, può succedere che il micio decida di iniziare a far cadere oggetti vari semplicemente perché si sta annoiando e vuole cercare di giocare con qualche cosa. Oppure, in altri casi, lo fa per il suo istinto da predatore. Infatti, nella sua natura questa caratteristica è forte e insita. Perciò, far cadere e poi avventarsi sopra un oggetto è una cosa del tutto spontanea per lui.

E ancora, potrebbe far cadere oggetti dai mobili che lui ritiene propri. Il gatto, infatti, tende a individuare alcune aree della casa come preferite e vuole che siano totalmente vuote al suo passaggio. Quindi si libera, senza mezzi termini, di tutti gli ostacoli che può incontrare sul suo cammino.

