Il profumo di biscotti appena sfornati dà subito la sensazione di casa. L’atmosfera e il calore che portano nell’ambiente ci catapulta in un attimo a quando eravamo piccoli. Semplici con gocce di cioccolato, alle mandorle o lingue di gatto c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ma preparare dei biscotti perfetti non è sempre facile, richiede un po’ di allenamento. Bisogna conoscere bene le tempistiche di cottura e soprattutto il proprio forno. Però per preparare sempre dei biscotti perfetti al primo tentativo basta conoscere qualche segreto.

Svelati alcuni indispensabili segreti per sfornare sempre biscotti fragranti e fatti davvero a regola d’arte

Il primo segreto che può sembrare banale riguarda l’impasto. A prescindere dalla ricetta e dal tipo di impasto non bisogna mai mescolare eccessivamente. Non stiamo lì ad amalgamare continuamente il composto perché andremo a rovinarli. Infatti mescolando eccessivamente andremo a stimolare il glutine e i biscotti verranno duri.

Poi non facciamoci ingannare dalla grandezza della teglia o dal preparato rimasto. Non mettiamo i biscotti troppo vicino altrimenti si fonderanno tra loro. Lasciamo sempre un paio di centimetri tra un biscotto e l’altro. È una cosa fondamentale per la loro buona riuscita.

Se prepariamo più teglie attenzione alle varie infornate. Dopo aver sfornato il primo blocco lasciamo che la teglia si raffreddi. Se posizioniamo subito la seconda infornata il calore andrà ad ammorbidire l’impasto. Così ci ritroveremo dei biscotti tutti diversi e dall’aspetto squagliato, non ben lievitati.

L’importanza della ricetta

Per finire seguiamo la ricetta ma adattiamola sempre al nostro forno. Forse potrà capitare di sbagliare al primo tentativo, ma con i giusti accorgimenti avremo biscotti incredibili. Se usiamo burro o margarina nell’impasto scegliamo sempre quelli con più grassi. Sembrerebbe un controsenso ma i prodotti con meno contenuti di grassi tendono ad incorporare più aria. Per questo motivo i biscotti escono più piatti e più duri.

Se è la prima volta che ci cimentiamo nella preparazione dei biscotti partiamo con cose semplici. Un’idea per preparare biscotti perfetti già al primo colpo è questa ricetta segreta e semplice della nonna. Non richiede troppi ingredienti ed è divertente prepararla con tutta la famiglia per passare le vacanze di Natale.

Ecco quindi svelati alcuni indispensabili segreti per sfornare sempre biscotti fragranti e fatti davvero a regola d’arte. D’ora in poi non rischieremo più di bruciare le nostre teglie di biscotti e serviremo sempre biscotti impeccabili. Se poi vogliamo mettere alla prova le nostre doti di pasticcere perché non preparare una gustosa Saint Honoré. La prendiamo sempre in pasticceria ma questa golosissima torta è facilissima da preparare anche in casa.

