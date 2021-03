Esattamente come i cani anche tra i gatti esistono delle differenze a seconda della razza. Stiamo parlando di differenze che riguardano la salute del gatto e quindi di alcune caratteristiche che dipendono proprio alla razza di appartenenza.

Tra i gatti avremo quindi quelle razze più inclini a sviluppare alcune tipologie di malattie e quelle che invece hanno per genetica una salute più robusta.

È importante sapere che essere inclini a sviluppare una certa malattia nel tempo non significa che la malattia si presenterà sicuramente. Significa che alcune razze proprio a causa della loro predisposizione genetica, sono più a rischio di altre. Oggi con questo articolo vedremo svelate le razze di gatti con la salute più salda e robusta.

Il British shorthair

Il British shorthair è una di quelle razze di gatti con la salute molto robusta. Tende a rimanere ottima anche quando il gatto comincia ad invecchiare. La sua genetica normalmente non sembra presentare predisposizioni a molte malattie che invece possono colpire altre razze di gatti.

Gli unici problemi che possono sviluppare legati al carattere genetico possono essere la gengivite e altri disturbi che solitamente riguardano il cavo orale. Raramente possono essere predisposti allo sviluppo della cardiomiopatia ipertrofica in tarda età. Generalmente però sono gatti che mantengono una salute ottima per tutto il corso della loro vita.

L’abissino

Anche l’Abissino proprio come il British shorthair gode di un’ottima salute. Presenta molto raramente problematiche. L’unica predisposizione genetica sembra essere quella per lo sviluppo dell’amiloidosi renale. Questi gatti nonostante siano molto forti, hanno però bisogno di integratori per mantenere in buono stato tessuti e articolazioni. Per quanto riguarda gli integratori è sempre molto importante consultare i nostri veterinari.

Il certosino

Anche questa razza come le due precedenti descritte è molto longeva e non presenta particolari problematiche nel corso della sua esistenza. Questi sono gatti con una salute molto salda e robusta. Tanto che sono razze molto studiate proprio per la loro resistenza. Le patologie per questa razza si presentano con molta meno probabilità rispetto a molte altre razze. Ecco perciò svelate le razze di gatti con la salute più salda e robusta.