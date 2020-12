Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cane è il migliore amico dell’uomo, e su questo davvero non c’è alcun dubbio. Avere un animale in casa può davvero cambiare la vita di una persona. E, non per nulla, esiste anche la pet therapy, che aiuta le persone emotivamente in difficoltà a riprendersi grazie alla compagnia di un amico peloso. Ma avere un cane in casa può anche mettere in luce alcuni aspetti sconosciuti del carattere di ognuno. Quelli, per esempio, che molti ritengono imbarazzanti. Ma chiunque abbia mai avuto in cane, sa che queste azioni sono davvero comuni. E allora, ecco svelate le cose strane che fanno tutti i padroni di cani ma che nessuno ha il coraggio di ammettere.

Parlare con una voce infantile e acuta al proprio cane

Questa è forse l’azione più comune per un padrone di un cane. Parlare al proprio animale con una voce acuta è un qualcosa che fanno davvero tutti. Nessuno escluso. E soprattutto, utilizzando questo tono, si rivolgono al cane apprezzamenti e parole d’affetto che molti non avrebbero mai il coraggio di dire a una persona! Inoltre, per molti è davvero difficile rimproverare il proprio migliore amico peloso. E quindi, anche se fa qualcosa di sbagliato, qualsiasi padrone si scioglierà vedendo gli occhi del cane pieni di sensi di colpa.

Dire di no ad un’uscita con gli amici pur di stare con Fido

I padroni amano stare con i propri cani. Ed ecco quindi che spesso inventano ogni scusa possibile per poter stare con il proprio amico. Non è raro che diano buca all’ultimo pur di rimanere accoccolati con il loro Fido!

Parlare con il proprio cane e rispondersi da soli

È davvero comune parlare con il proprio cane. Ma, dato che lui non può rispondere a voce, molti intavolano conversazioni immaginarie, dove danno a se stessi la risposta che immaginano il cane avrebbe dato. Inoltre, un’altra azione piuttosto bizzarra che tutti i padroni di cani fanno, è quella di guardare il cane dormire, preoccupandosi se non respira bene, o facendogli un vero e proprio book fotografico!

Tutti piangono a dirotto pensando che un giorno potrebbe abbandonarli

Si può trattare dell’uomo più brusco del mondo, o della donna più fredda che esista, ma quando si parla di cani, tutti sono uguali. E chiunque, pensando che un giorno potrebbero rimanere senza il loro fidato amico, si lasciano andare a pianti e sfoghi infiniti.

Dunque, ecco svelate le cose strane che fanno tutti i padroni di cani ma che nessuno ha il coraggio di ammettere!

