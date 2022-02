Come ci hanno costantemente ricordato anche le pubblicità in questi giorni, febbraio è per antonomasia il mese di Sanremo.

Un evento mediatico amatissimo, di lunga tradizione, che riunisce davanti allo schermo intere generazioni, trepidanti e curiose di sentire le canzoni in gara.

Sanremo è parte integrante della nostra cultura e dell’italianità e molti di noi avranno già sicuramente organizzato, come ogni anno, il proprio gruppo d’ascolto.

In ogni caso, non è il solo appuntamento a generare un’attesa così entusiasmante: la stessa emozione la suscitano anche nuovi film o serie TV.

Abbiamo già parlato degli appuntamenti in sala più attesi del 2022, che spaziano dal più classico crime all’universo Marvel, che continua la sua mirabolante ascesa.

Accanto agli amanti di cinema e pop corn, trovano senza alcun dubbio spazio i fan adoranti, nonché esperti ed affezionati divoratori di serie TV.

Le troviamo sia sui canali Rai e Mediaset come su Sky oppure sulle note piattaforme tipo Netflix o Amazon: ce n’è per tutti i gusti.

Ecco dunque svelate le appassionanti serie TV di febbraio assolutamente da non perdere, disponibili su canali in chiaro o a pagamento.

L’amica geniale

Subito dopo Sanremo, torna su Rai 1 l’appuntamento settimanale con una delle serie più applaudite degli ultimi anni: L’amica geniale.

Chi ha già seguito e apprezzato le prime due stagioni, non vedrà certamente l’ora di scoprire come evolve la storia di Elena e Lila.

Le due protagoniste, ormai adulte ma sempre inseparabili, si trovano a vivere il versatile scenario degli anni Settanta, tra speranze, incertezze e rivoluzioni.

Svelate le appassionanti serie TV di febbraio da non perdere su Sky, ma anche in chiaro o su Amazon

Dovranno invece aspettare fino al 24 febbraio tutti i fan di LOL – Chi ride è fuori per poter vedere la seconda stagione del comedy show su Prime Video.

Quest’anno il padrone di casa Fedez sarà affiancato in conduzione dal comico Frank Matano, che prende così il posto dell’iconica Mara Maionchi.

Tra i nomi di cabarettisti, comici e attori coinvolti nella sfida spiccano quelli di Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana del Bufalo e il mago Forest.

Hotel Portofino

Chiudiamo la rassegna di imperdibili serie del mese con Hotel Portofino, un giallo dai toni storici, ambientato nella nota località ligure in epoca fascista.

Tra colpi di scena entusiasmanti e le location del Bel Paese ci sono tutti i presupposti per non rimanere delusi.