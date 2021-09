È innegabile, sta per arrivare anche quest’anno la stagione preferita dai romantici, dai malinconici e dai sognatori. E anche se i Green Day hanno riscosso grandissimo successo, nel lontano 2004, con il singolo “Wake me up when September ends”, noi vogliamo svegliarci. Non possiamo non godere di una delle stagioni più belle dell’anno, creare nuovi propositi o iniziare a lavorare per i nostri obiettivi. Oggi, quindi, scopriamo insieme degli aneddoti che ci faranno tornare il buon umore.

Svelate le 15 più belle curiosità che ci faranno letteralmente innamorare dell’autunno

La prima è per gli amanti dei paesaggi autunnali. Si stima che ci siano circa 2,3 miliardi di foglie di alberi da frutto in America, quindi è come se ci fossero circa 650 foglie per ogni persona.

Anche l’Universo in autunno porta aria di novità. Infatti, il primo e l’ultimo giorno di autunno si sposta di 24 ore ogni anno, per via dei movimenti dell’orbita della Terra.

L’autunno è la tela su cui dipinge l’estate. Il colore autunnale delle foglie degli alberi si deve, infatti, alla serie di giornate calde e assolate.

Ma non è tutto sulle foglie! I loro colori rossi e gialli si “nascondono” durante tutto l’anno sotto lo strato superficiale delle cellule vegetali di clorofilla.

Le zucche rosse sono buonissime, ma per moltissimo tempo sono state considerate la cura miracolosa per i morsi dei serpenti.

Non è magia, ma il primo giorno di autunno si dice che si possa mettere un uovo in equilibrio in posizione verticale.

Nella mitologia greca, l’autunno inizia quando Ade, il re degli inferi, rapisce Persefone. Per la disperazione, la madre di Persefone, Demetra, Dea del raccolto, fece morire tutti i raccolti, fino a quando sua figlia non fu liberata. Così si dice nasca la primavera.

Perché l’autunno è la stagione in cui si dorme meglio? Per via delle temperature più basse, che favoriscono il sonno.

Un salto indietro nella storia. L’equinozio d’autunno, solitamente, cade il 22 o il 23 Settembre, ma nel 1931 ritardò fino al 24 Settembre. Questa particolarità si ripeterà nel 2303.

Le mele, uno dei frutti autunnali per eccellenza, oltre ad essere ottime per l’organismo sono dei potenti sbiancanti per i denti e prevengono l’Alzheimer

Le ultime cinque curiosità

In autunno il giorno e la notte hanno la stessa durata. Questo dipende dalla posizione della Terra rispetto al Sole. Infatti, il giorno inizia quando il bordo superiore della Terra raggiunge l’orizzonte e termina quando il Sole ha completato il proprio ciclo.

“Autumn” è tra i 100 nomi più diffusi per ragazze negli Stati Uniti.

Il calo delle temperature manda un segnale al corpo umano che favorisce l’accoppiamento, rendendo l’autunno la stagione favorevole per innamorarsi.

Secondo alcuni studi, il profumo della zucca rossa sarebbe un afrodisiaco naturale.

Il famoso latte alla zucca di Starbucks ha rischiato di non essere mai messo in commercio, per delle reazioni negative avute sui test di mercato.

Ecco, quindi, svelate le 15 più belle curiosità che ci faranno letteralmente innamorare dell’autunno. Come possiamo vedere, è davvero una stagione sorprendente da cui lasciarsi coinvolgere. Perché, dunque, non sperimentare tre consigli davvero utili da seguire per creare delle nuove abitudini positive.