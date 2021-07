È ormai da qualche anno che la scienza della nutrizione investe fondi e risorse umane per capire quali siano effettivamente le ore della giornata in cui il metabolismo funziona di più. Abbiamo anche visto in alcuni articoli della nostra Redazione che la glicemia, ad esempio, tocca i suoi picchi più importanti alla mattina appena alzati. Ricordiamo che si tratta di un’azione fisiologica naturale dovuta a un sovraccarico ormonale gestito dal cervello. Qui, infatti scatta il messaggio da mandare al nostro corpo che nel momento in cui iniziamo la giornata avremo sicuramente bisogno di energia immediata. Grazie a uno studio americano ecco svelate finalmente le ore della giornata in cui è più facile dimagrire velocemente.

Attenzione all’ora di cena

Prima di vedere esattamente quali sono le ore benefiche per sfruttare il metabolismo più veloce e dimagrire prima, ricordiamo questa cattiva abitudine. Cenare tardi secondo gli scienziati è un’abitudine sbagliata. Questo perché, come dicevamo prima, il nostro organismo produce continuamente ormoni.

Ma come accade per qualsiasi macchina, c’è una fase iniziale produttiva e una finale più rallentata. Questo succede anche al nostro fisico, che viaggia a 1.000 durante tutta la giornata, ma dalle 21 in poi rallenta innescando il meccanismo del riposo. In questa fase la sala motori del nostro corpo è più impegnata nello smaltimento delle tossine e nella riparazione dei tessuti.

Svelate finalmente le ore della giornata in cui è più facile dimagrire velocemente

Vediamo invece quali sono le ore consigliate dai ricercatori di The American Journal of nutrition e quando dovremmo mangiare per non accumulare grassi e tossine in eccesso:

colazione tra le 6 e le 8 della mattina;

pranzo tra le 12 e le 13;

cena tra le 18.30 e le 19:30.

Queste sono le ore indicate approssimativamente per usufruire dei momenti in cui la nostra digestione funziona meglio e più velocemente. Se poi siamo abituati a fare attività fisica con una certa costanza, seguendo una dieta bilanciata, ecco che mantenere la silhouette sarà ancora più semplice.

Approfondimento

