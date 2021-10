Quando arriva un cucciolo di cane in famiglia uno dei momenti più belli ma anche più complicati è la scelta del suo nome.

Anche se ognuno cerca di dare spazio al proprio gusto personale, è importante, innanzitutto, scegliere un nome che rispecchi la personalità del cane. E che, poi, sia anche facile da pronunciare per richiamare facilmente la sua attenzione. Se fossimo, però, a corto di idee e di inventiva, l’articolo di oggi potrebbe davvero fare al caso nostro.

Scopriremo, infatti, la classifica dei nomi per cani più popolari e utilizzati al Mondo, Italia compresa, dove rientrano anche dei nomi particolari e originalissimi.

Svelata qual è la classifica dei nomi per cani più famosi al Mondo e perfetti per ogni taglia

La classifica che ci permetterà di trovare degli ottimi suggerimenti per decidere il nome del nostro nuovo cucciolo è frutto di un’indagine condotta di recente da Budget Direct.

Questa compagnia assicurativa australiana, in collaborazione con l’agenzia di marketing NeoMam Studios, ha scovato i nomi più popolari di ogni paese al Mondo.

E l’ha fatto sia per le cagnette che per i cani maschi.

Da qui, poi, si è stilata una classifica con i 10 nomi, maschili e femminili, più famosi in assoluto.

Andiamo a scoprire quali sono tra quelli più originali e quelli più conosciuti, adattabili ad ogni taglia.

Nomi per le femmine

Questa classifica vede sul podio:

al primo posto Luna più presente per esempio in Messico, in gran parte del Sud America, in Spagna, in Svizzera, in Germania, in Serbia;

invece, al secondo posto Bella che troviamo per esempio in Australia, in Grecia, in Inghilterra, in Danimarca, Romania, Estonia;

al terzo posto Lola, nome più dato in Irlanda e in Argentina.

La lista si completa con gli altri nomi che occupano dalla quarta alla decima posizione e sono:

Molly;

Lucy;

Kira;

Daisy;

Mia, il più diffuso in Italia;

Nala;

Nina.

Nomi per i maschi

Sempre in questa classifica ma per i cani maschietti, il podio vede:

al primo posto Max più diffuso per esempio in Croazia, in Slovenia, in Messico, in USA e in Grecia;

invece, al secondo posto Charlie molto usato in Canada, in Danimarca, in Irlanda o in Svezia;

al terzo posto Buddy, nome più dato per esempio in Indonesia.

La lista si completa con:

Rocky;

Jack, il nome più diffuso in Italia;

Milo;

Toby;

Leo;

Bruno;

Rex.

Ecco, quindi, svelata qual è la classifica dei nomi per cani più famosi al Mondo e perfetti per ogni taglia. In Italia abbiamo Mia e Jack e forse i meno conosciuti nello stivale ma particolarissimi sono Nala e Toby.

