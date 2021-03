Lo smartphone è uno strumento utilissimo pieno di potenzialità. Ci permette di stare sempre in contatto con amici e parenti. Allo stesso tempo, però, grazie alle sue opzioni siamo anche in grado di non essere raggiungibili quando lo vogliamo. Non tutti però sanno che tra le varie opzioni di notifica ne spicca una indispensabile. Ecco svelata l’utilissima funzione sui nostri smartphone che quasi nessuno conosce.

Silenziamo lo smartphone

Ci sono le persone che non hanno problemi con la suoneria del telefono. Altri invece non la sopportano e vogliono ricevere notifiche solo sotto forma di vibrazione. Per fortuna, quindi, possiamo scegliere come ricevere chiamate e messaggi sullo smartphone. Ci sono però volte in cui non vogliamo essere disturbati per nulla al mondo.

Molti in questi casi impostano la modalità silenziosa. Quando la modalità è silenziosa il telefono però ci comunica comunque che abbiamo ricevuto un messaggio o una chiamata. Se non vogliamo essere distratti da spie luminose e schermi che si accendono possiamo settare il telefono su non disturbare. Questa modalità nasconde però una potenzialità troppo poco utilizzata.

Non disturbare, ma non per tutti

Svelata l’utilissima funzione sui nostri smartphone che quasi nessuno conosce e che ci permette di impostare il telefono su non disturbare ma essere comunque contattati. Molti infatti non amano attivare questa modalità per paura di non essere raggiungibili in caso di emergenza. Che fare se i nostri famigliari hanno bisogno di noi e noi non sentiamo il telefono? In altri casi aspettiamo la chiamata proprio da una persona specifica e non vogliamo perdercela. Per fortuna i nostri smartphone ci vengono incontro in questi casi.

È infatti possibile escludere alcuni contatti dalla modalità non disturbare. In questo caso potremo continuare a ricevere telefonate solo da determinati numeri. Sotto le opzioni di notifica dedicate alle diverse modalità sul nostro smartphone possiamo trovare quella detta non disturbare, o ND. Accedendoci possiamo cambiarne le impostazioni. Possiamo quindi scegliere se permette le chiamate in arrivo dai numeri che abbiamo in rubrica o solo da alcuni, come quelli che abbiamo tra i preferiti. E se non vogliamo essere disturbati affatto ci basta impostare il telefono sulla modalità non disturbare normale.