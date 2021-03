Al giorno d’oggi cercare metodi alternativi e sostenibili con cui costruire gli edifici non è più solo una moda. La prerogativa basilare di ogni progetto di bioedilizia è l’attenta analisi di tutte le variabili possibili. Secondo questa filosofia, l’uomo e l’ambiente devono essere in stretta correlazione l’uno con l’altro. Utilizzare materiali a basso impatto ambientale può rivelarsi una scelta molto intelligente per mille motivi. Esistono delle soluzioni abitative molto particolari che permettono, senza rinunciare a nessun comfort, di ottenere indubbi benefici.

Un esempio molto interessante e innovativo, in bioedilizia, è rappresentato dalle abitazioni modulari. Ecco svelata l’ultima frontiera della bioedilizia, una casa pieghevole in legno.

Svelata l’ultima frontiera della bioedilizia, una casa pieghevole in legno

Un progetto Made in Italy innovativo e ambizioso.

L’invenzione in questione si chiama MADi, l’acronimo di modulo abitativo dispiegabile. Il brevetto italiano, basato sull’utilizzo di pannelli in legno, permette di realizzare una casa abitabile, a tutti gli effetti, in sole 48 ore. Un altro aspetto interessantissimo è legato al fatto che la casa può essere ripiegata su sé stessa e spostata ovunque si voglia.

Un edificio che non ha nulla da invidiare alle normali abitazioni

Questa casa pieghevole non ha davvero nulla da invidiare alla più moderne abitazioni, tutt’altro. I materiali di prima qualità utilizzati per realizzare questo progetto permettono di riprodurre in tutto e per tutto la concezione di casa. La casa si divide su due livelli, e viene consegnata “chiavi in mano”. Nel pacchetto, oltre alla struttura, possiamo trovare tutte le dotazioni necessarie per insediarsi. Sanitari, impianti elettrici e di climatizzazione e molto altro ancora. Dato l’elevato isolamento termico posseduto dal legno, potrebbe essere interessante installare pannelli fotovoltaici. La combinazione di questi due fattori potrebbe portare l’abitazione a raggiungere l’indipendenza energetica.

Un prezzo congruo ai vantaggi offerti

La spesa consigliata è di circa un migliaio di euro al metro quadro. Un prezzo estremamente contenuto, se si pensa agli innumerevoli vantaggi offerti da questa soluzione abitativa. Le dimensioni variano da un minimo di 27 a un massimo di 84 metri quadrati. La cosa che maggiormente colpisce di questo brevetto è l’estrema liberta che è in grado di donare a tutti coloro i quali optano per questa scelta. Non essendo costruita con cemento o altri materiali, non è necessario costruire fondamenta o altre strutture di supporto.