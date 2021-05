Il nostro smartphone è il compagno di vita delle nostre giornate piene di impegni. Entra in funzione dalle prime ore del mattino quando riceviamo il buongiorno dei nostri più cari amici o familiari e ci accompagna costantemente in tutta la giornata. In verità, però questo strumento così fondamentale per la nostra vita, non riposa mai, tanto che molti di noi non lo spengono per molti giorni.

Il funzionamento continuo, però, ci causa diversi problemi come la fastidiosissima notifica che ci avverte che la memoria interna del cellulare è quasi al limite. Oggi quindi sarà svelata l’app che esaurisce la memoria del nostro smartphone ed il trucco per evitarlo.

Le migliori case produttrici sanno che questo è un problema serio per i consumatori e forniscono possibili soluzioni alternative

Il progresso tecnologico ha creato numerosissime rivoluzioni soprattutto nel campo della telefonia. In pochi anni siamo passati da telefoni cellulari enormi e scomodi a piccoli gioielli di tecnologia. Dal cellulare in bianco e nero a schermi coloratissimi, da un uso rivolto principalmente alle chiamate ad un uso incentrato su internet, gestione mail, messaggistica, social ecc.

Inoltre numerosi progressi hanno portato la capacità della memoria interna fino ad un massimo di 512 GB attualmente.

In pochi sono a conoscenza del fatto che questa app di messaggistica popolarissima consuma tantissima memoria interna e manda in tilt il nostro cellulare

Stiamo parlando della celeberrima app di messaggistica più utilizzata in Italia ovvero Whatsapp. Quest’app musthave presente in tutti i nostri cellulari consuma tantissima memoria interna. Tutto quello che passa tramite l’app viene salvato in memoria interna, quindi messaggi vocali, foto, video, gif e tantissimo altro ancora.

Il consiglio è quello di effettuare un controllo periodico della memoria interna andando a cercare all’interno della cartella Whatsapp tutte le voci che si possono cancellare tranquillamente. Se pensavamo che cancellare semplicemente le foto scaricate sulla galleria o bloccare il download dei media sarebbe bastato ecco svelata l’app che esaurisce la memoria del nostro smartphone ed il trucco per evitarlo.