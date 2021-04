Svelata la strategia capolavoro per accumulare tanti soldi sul conto corrente e vivere felici e appagati 365 giorni l’anno

Volenti o nolenti, uno dei crucci principali della gente rimanda a come giungere al benessere economico. Quest’ultimo non sempre coincide con la felicità e la pace dei sensi, ma di certo aiuta a vivere con molti meno stress, e non è poco. Ma come fare? Restiamo in tema e cerchiamo di dare qualche plausibile soluzione.

Studiare, studiare sempre

Il primo capolavoro passa per lo studio, c’è poco da fare. Sapere è potere, dice a ragione una vecchia massima. L’obiettivo non è tanto e solo quello di conseguire un lavoro più qualificato e quindi più retribuito, che comunque fa già tanta differenza.

Il vero traguardo deve essere anzitutto quello di arricchire il bagaglio culturale di sapere in generale. Ed in particolare di tutto ciò che può aiutare una persona a farla vivere felice, ovvero delle informazioni giuste.

Ad esempio in pochissimi studiano e conoscono la potenza micidiale dell’interesse composto. E difatti sono in pochi risparmiatori a trarne vantaggio (ne riparleremo più avanti).

Il secondo passo rimanda direttamente al lavoro. Pensare di accumulare fortune stando seduti è un privilegio per pochi. È il caso ad esempio di qualche fortunato che ha ricevuto un’ingente eredità. Ma stiamo parlando di una persona su un milione.

C’è poco da fare: il segreto si chiama lavorare, magari già sin da giovani.

La fortuna in questo caso rimanda direttamente alla possibilità di riuscire a conseguire un lavoro in sintonia con quello che più ci piace fare. Cioè lavorare dove siamo più bravi a creare valore aggiunto rispetto alla nostra concorrenza più diretta. Sarà il nostro lasciapassare nel pretendere di guadagnare di più.

Diversificare le fonti di reddito

Il terzo capolavoro da attuare è quello di diversificare i lavori, specie, ma non solo, per chi lavora nel privato. È questa la tecnica del contadino: mai destinare tutto il terreno alla coltivazione di una sola pianta. Ci si espone integralmente alla buona o cattiva sorte di quella scelta.

Sarebbe più saggio allora accostare accanto all’attività principale magari un secondo lavoro e/o un hobby redditizio. Ci si espone a meno rischi nel lungo periodo di non restare a secco di entrate fisse e costanti.

Sempre in tema di lavori, nell’articolo di cui qui il link, illustriamo tre lavori, per i quali non è richiesta laurea, pagati anche fino a 5 mila euro al mese.

Quarto capolavoro: risparmiare sempre e con costanza

Ora, tutti i lavori del mondo nulla possono senza passare dal pedaggio del risparmio. È uno step imprescindibile per chiunque intenda diventare veramente ricco. Occorre, infatti, imparare a non toccare, risparmiare una quota fissa delle nostre entrate, senza esagerare ma con costanza.

E il motivo è semplice: non è tanto e solo il risparmio in sé e per sé a farci accumulare soldi, quanto il passaggio successivo.

Il modo migliore per accumulare soldi sul conto corrente è quello di metterli a rendere. Cioè farli lavorare al posto nostro mediante gli investimenti giusti, specie se l’orizzonte temporale si ha davanti è molto ampio. Ad esempio, in quest’articolo abbiamo visto come fosse possibile avere 20 anni e accumulare 100mila euro.

Il segreto rimanda alla capitalizzazione composta, ossia al guadagnare interessi sugli interessi già ottenuti in passato. I quali non vengono pertanto incassati ma aggiunti al capitale iniziale e a loro volta andranno a produrre nuovi interessi.

