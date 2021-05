Siamo sempre alla ricerca di merende e snack golosi ma salutari. Purtroppo i prodotti nei supermercati spesso nascondono delle insidie. Anche se a prima vista sembrano naturali, a volte contengono ingredienti poco salutari. Per fortuna possiamo cucinare delle alternative buone e sane in casa. Ecco svelata la semplicissima ricetta per preparare una merenda salutare, deliziosa e con un solo ingrediente.

Una deliziosa crema

Oggi parliamo infatti del burro di arachidi, detto anche crema di arachidi. Questa ricetta è però uguale anche per altri tipi di “burro” come la crema di mandorle o di nocciole. Il risultato sarà una deliziosa crema da mangiare direttamente col cucchiaio o, per i più golosi, da aggiungere ad altri ingredienti. La preparazione si divide in più fasi. Come prima cosa bisogna sgusciare le arachidi. Dopodiché bisogna tostarle leggermente in forno o direttamente in padella.

Questo passaggio aiuterà gli oli contenuti nelle arachidi ad ammorbidirsi e intensifica il sapore delle arachidi. Ora non resta che versare il tutto in un tritatutto e frullare le arachidi. Questo passaggio potrebbe richiedere un po’ di tempo. Non bisogna però farsi perdere d’animo! Il risultato sarà stupefacente!

Idee golose per la merenda

Ecco quindi svelata la semplicissima ricetta per preparare una merenda salutare, deliziosa e con un solo ingrediente! Chi però volesse una merenda ancora più golosa può usare il burro di arachidi insieme ad altri ingredienti. È ad esempio perfetto per creare una crema al cacao salutare, come abbiamo visto in un altro articolo.

Possiamo però anche utilizzare il burro d’arachidi per ottenere delle deliziose bliss balls vegane con cocco, datteri e cacao perfette come merenda anche per i bambini. In alternativa possiamo optare per una merenda più tradizionale, spalmando la crema direttamente sul pane. Il burro d’arachidi è però perfetto anche a colazione. Aggiunto al porridge, ad esempio, ci regala la carica di cui abbiamo bisogno e una buona quantità di grassi sani!