Si è recentemente scoperto che uomini e donne che hanno successo nella vita hanno in comune 10 abitudini. La scrittrice Laura Vanderkam, esperta di gestione del tempo, ha dedicato all’argomento vari libri. In essi si è delineato un preciso schema della giornata di questi noti/e professionisti.

A quanto pare, persone affermate e di successo hanno scelto di svolgere delle attività quotidiane che inconsapevolmente le accomuna. La prima è alzarsi presto la mattina, ma l’elenco non finisce qui. Ecco svelata la routine mattutina per sentirsi appagati e avere successo nella vita.

Le abitudini per avere profitto

Come già anticipato, la prima abitudine che accomuna le persone di successo è svegliarsi di buon’ora. Da qui il famoso detto “il mattino ha l’oro in bocca”. Perché quando il resto dell’umanità ancora dorme e il mondo è immerso nel silenzio, svegliarsi è ben diverso. Quest’abitudine darà a chi la segue una rinnovata energia.

Proprio queste ore silenziose aiutano a focalizzarsi sugli obiettivi del giorno e sul lavoro. Nessun disturbatore indesiderato e nessuna distrazione che intervenga nel momento di focalizzazione. Ecco perché definire alcuni aspetti o parti del lavoro proprio di mattina è importante.

Se, invece, lavoro e passione non coincidono, perché non dedicarsi al proprio hobby proprio la mattina presto. Senza essere disturbati si possono fare progetti nuovi, dipingere, leggere e scrivere. Iniziando con un’attività piacevole dà una carica di ottimismo fondamentale per il resto della giornata. Un’attività speciale che si può fare è la meditazione: concedere a se stessi un istante di silenzio e mindfulness apre la mente e lascia spazio. La serenità mentale è sinonimo di forza e decisione.

Alla meditazione si può unire la pratica di scrittura: elencare in un diario o in quaderno tutte le cose per cui si è grati può fare la differenza. La gratitudine è portatrice di felicità e fa affrontare le difficoltà con più presenza e vigore.

Quando la famiglia si risveglia, qualsiasi cosa si stava facendo, giunge il momento di passare del tempo insieme. Sia anche lo spazio della colazione, iniziare la giornata con le persone che si amano può essere davvero importante.

Svelata la routine mattutina per sentirsi appagati e avere successo nella vita

Dopo essersi dedicati a se stessi e alla famiglia, arriva il momento di mettersi a lavoro.

Quando inizia il lavoro vero, specialmente se è lunedì, è necessario fare un piano settimanale o giornaliero. In questo modo si focalizzano meglio gli obiettivi e si stabilisce la strategia di azione. In seguito, magari davanti al secondo caffè, arriva il momento di aprire la comunicazione col mondo. Allora si controlleranno email, messaggi, social media, giornali e news. L’immersione nel mondo è cominciata e si è pronti per dare il proprio contributo.