L’afa di questi giorni ci mette a dura prova, ma non può fermare la nostra voglia di gustare un golosissimo dolce fatto in casa. Anche in estate ci si può adeguare e realizzare una ricetta fresca a prova di calura. Per discostarsi dalla solita torta, oggi la nostra Redazione propone un piatto alternativo ma altrettanto irrinunciabile.

Si tratta di uno zuccotto casalingo che, a differenza del metodo classico, non prevede cottura. La preparazione è davvero semplice e, se si seguiranno alla lettera le indicazioni, ne uscirà un dolce a dir poco straordinario. Vediamo allora come si realizza il nostro squisito zuccotto.

Tutto il necessario per la preparazione del dolce

Ecco ciò che ci serve della dispensa per la realizzazione:

630 gr di formaggio fresco spalmabile;

100 gr di biscotti tipo Pavesini;

panna liquida 225 gr;

25 di polvere di cacao amaro;

zucchero a velo 45 gr;

80 gr di frutti di bosco:

Svelata la ricetta segreta di questo dolce a cupola senza forno facile e freschissimo

Iniziamo amalgamando bene in una ciotola il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo. Dividiamo poi il composto in tre parti, una con un po’ più di crema, sistemandolo in contenitori diversi. Quindi frulliamo i frutti di bosco, in questo caso more e lamponi, e versiamo la purea ottenuta nella ciotola con più crema, mescolando.

Si setaccia poi il cacao in una delle due ciotole con la crema rimaste e si mischia tutto omogeneamente. Quindi montiamo la panna e la distribuiamo equamente nei tre contenitori, amalgamandola alle creme. Dopo aver ricoperto con la pellicola uno stampo da zuccotto spargiamo all’interno con un sac à poche la crema ai frutti di bosco preparata in precedenza. Riempiamo bene sia la base che i bordi del contenitore, distribuendola con un cucchiaio.

Ora inseriamo parte dei biscotti in verticale attorno allo stampo. Aggiungiamo poi la crema bianca nel centro, senza allargarla, quindi spargiamo quella al cioccolato su tutta la superficie. Completiamo coprendo con i biscotti restanti.

Per finire mettiamo il dolce un paio d’ore in freezer a compattarsi, coprendolo con la pellicola. Quando saremo pronti per servirlo ci basterà capovolgerlo nel piatto. Guarniamo a piacere, per esempio con i frutti di bosco, se ci restano, o qualche fogliolina di menta. Ecco svelata la ricetta segreta di questo dolce a cupola senza forno facile e freschissimo.