Questa ricetta è davvero una manna dal cielo, utile in ogni occasione. Facile e velocissima da preparare, un must have della tradizione a base di biscotti e cioccolato.

Un evergreen, utile da preparare quando si hanno i minuti contati e per soddisfare i palati di grandi e piccini. A partire dalla festa per bambini ad arrivare ad una cena tra amici, questo dolce ci permetterà di fare sempre un gran figurone.

Stiamo parlando del famoso salame al cioccolato. Un dolce tipico della Penisola che può essere riproposto in tante varianti. Di fatti le ricette da nord a sud sono sempre diverse. La ricetta base prevede un impasto di burro, uova e cioccolato fuso, al quale si aggiungono poi biscotti ed un po’ di rhum. Una volta lavorato il tutto, si dà la forma tipica del salame e si fa riposare in frigo.

Svelata la ricetta salva occasione golosa ma fit, realizzata con pochi ingredienti e pronta in 10 minuti

Si può realizzare in tante varianti: con il cioccolato gianduia come avviene in Piemonte, con il cioccolato bianco e ricoperto da granella di nocciola, di pistacchio, nella versione vegan e senza lattosio, ma anche in quella gluten free. Insomma possiamo accontentare proprio tutti.

È un’idea furba che ci porta via davvero pochissimo tempo all’incirca dieci minuti per la preparazione. È un dolce che si conserva con facilità in freezer e all’occasione può essere tirato fuori e servito in men che non si dica.

Il suo nome tipico è quello di salame al cioccolato, in quanto ricorda la forma di un insaccato. Ma quella che vogliamo proporre oggi è una ricetta fit di questo buonissimo dolce, così da tener a bada anche le calorie.

Ricetta del salame di cioccolato fit

Ingredienti:

30 g di farina di cocco;

100 g di biscotti secchi (a scelta, vegan, senza glutine, integrali);

1 banana matura;

150 g di yogurt greco bianco;

15 g di cacao amaro;

20 g di cioccolato fondente;

Procedimento

Sbriciolare i biscotti e metterli da parte. In una terrina schiacciare la banana e unire lo yogurt greco e il cioccolato fondente fuso. In un’altra ciotola unire gli ingredienti secchi, la farina di cocco, il cacao e facoltativa l’aggiunta di dolcificante. Amalgamare con il composto liquido, poco alla volta e solo infine aggiungere i biscotti sbriciolati. Riporre il composto su carta da forno ed avvolgerlo in essa come un salamino.

Riporlo in freezer per 3/ 4 ore e 20 minuti prima di servirlo toglierlo dal freezer e lasciarlo in frigo. Il salame è pronto per essere addentato.

Consigli

Se l’impasto è troppo compatto, nel momento di tagliarlo a fette basterà lasciarlo riposare ancora qualche minuto, mentre viceversa se è troppo morbido riporlo in freezer per 10 minuti.

Ed ecco svelata la ricetta salva occasione golosa ma fit, realizzata con pochi ingredienti e pronta in 10 minuti!

Per i Lettori in cerca di altre ricette squisite, ma leggere e velocissime da preparare, ecco un altro goloso suggerimento.