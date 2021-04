Il cordon bleu è uno di quei piatti comodi che si preparano in pochissimo tempo. Direttamente dallo scaffale al forno, o in padella. La sua morbida consistenza fa sì che sia una delle cotolette più amate da chi vuole mangiare al volo. Ma è comunque un prodotto già confezionato, che deve necessariamente contenere conservanti. E magari ha anche un po’ troppo sale per i nostri gusti. Ma niente paura, è possibile ricrearlo facilmente a casa. E sarà proprio identico a quello acquistato!

Svelata la ricetta perfetta per preparare il cordon bleu in casa più genuino e croccante di quello già pronto

Per realizzare il cordon bleu fatto in casa avremo bisogno dell’aiuto di un tritatutto. Può andare bene anche un mixer o un frullatore. Questo piccolo elettrodomestico è essenziale per riprodurre la consistenza del cordon bleu originale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

a) 250 gr di petto di pollo;

b) 25 ml circa di latte;

c) parmigiano grattugiato;

d) fecola di patate;

e) sale;

f) pangrattato;

g) 1 fetta di prosciutto cotto;

h) 1 sottiletta;

i) 1 uovo;

l) farina 00;

m) corn flakes non zuccherati.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo il petto di pollo. Lo tagliamo grossolanamente in pezzetti. Lo inseriamo nel bicchiere del tritatutto, aggiungendo il latte. Poi mezzo cucchiaio di parmigiano e mezzo di fecola di patate. E per finire un cucchiaino di sale. Chiudiamo il coperchio e iniziamo a tritare. Quando sarà tutto ben amalgamato abbiamo finito. Se il composto risulta un po’ liquido aggiungiamo un altro po’ di formaggio o fecola. Se troppo duro, un po’ di latte. Ora mettiamo il composto in una ciotola. Aggiungiamo un cucchiaio di pangrattato e mescoliamo.

Ora diamo forma al nostro cordon bleu

Possiamo aiutarci con un coppapasta o una formina. Facciamo il disco e poi adagiamo sopra la fetta di prosciutto cotto e quella di sottiletta. Ora prendiamo il resto del composto e lo mettiamo sopra per chiuderlo. Togliamo quindi il coppapasta e sigilliamo i bordi, basta aiutarsi con le mani. Per finire lo infariniamo, poi lo passiamo nell’uovo sbattuto e poi nei corn flakes. E il nostro cordon bleu è pronto per essere fritto o cotto in forno!

Ecco svelata la ricetta perfetta per preparare il cordon bleu in casa più genuino e croccante di quello già pronto. Se la prepariamo in forno ci vorranno almeno 20 minuti, a 180° gradi. Dipende dallo spessore del nostro cordon bleu.

Approfondimento

Basta questo oggetto che abbiamo tutti in casa per preparare degli hamburger perfetti senza comprare lo stampo.