In estate siamo spesso combattuti tra la voglia di mantenerci in forma e quella di soddisfare il nostro palato.

È veramente difficile per molti di noi rinunciare al dolce. Soprattutto se si tratta di un semifreddo.

Quale dolce migliore di un semifreddo in questo periodo di caldo afoso?

Soprattutto poi se preparato con prodotti deliziosi quali possono essere le fragoline di bosco.

Una vera e propria goduria cui non si può rinunciare!

Svelata la ricetta per una torta estiva eccezionale fresca e soprattutto poco calorica

Già in un precedente articolo con il Team di ProiezionidiBorsa vi abbiamo svelato il segreto per utilizzare le fragoline di bosco per un dolce dal profumo inconfondibile e che pochi conoscono.

Oggi invece ci soffermeremo sul semifreddo alle fragoline di bosco.

Questi gli ingredienti necessari per una torta per 8 persone:

150 gr di farina tipo 00;

50 gr di stevia (dose da raddoppiare se si usa lo zucchero normale);

50 gr. di olio vegetale;

½ bustina di lievito per dolci;

2 uova;

100 gr di fragoline appena appena frullate.

Ingredienti per preparare la crema:

50 gr di acqua uniti a 50 gr di latte;

50 gr di succo di fragoline precedentemente frullate;

50 gr di stevia (dose da raddoppiare se si utilizza lo zucchero normale);

30 gr di burro o margarina vegetale,

20 gr di fecola di patate;

2 tuorli d’uovo.

Vediamo allora come procedere

La prima cosa da fare è rompere le uova, aggiungere la stevia e montare con una frusta. Si va ad aggiungere l’olio e poi le fragoline appena appena frullate, continuando con la frusta.

Si aggiungono farina e lievito precedentemente setacciate.

Quando ci accorgiamo che l’impasto ha una consistenza liscia, lo versiamo in uno stampo e mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa mezz’ora.

Mentre cuoce, prepariamo a parte la crema con gli ingredienti sopra indicati.

Andiamo quindi a comporre la torta

Andiamo a togliere la base dallo stampo e tagliamo la parte superiore che andremo a sbriciolare.

Quindi procederemo andando a farcire la parte superiore della torta con la crema, e cospargendo al di sopra quella parte di torta precedentemente sbriciolata. Ecco dunque svelata la ricetta per una torta estiva eccezionale fresca e soprattutto poco calorica.

Mettiamo in frigo con la consapevolezza che di lì a poche ore gusteremo una vera e propria prelibatezza.

