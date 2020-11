Le ricette che vedono i peperoni come protagonisti sono tantissime. Questa verdura può essere utilizzata come il contorno perfetto e gustoso da affiancare ad un secondo sia di carne che di pesce. Possono essere cucinati al forno, gratinati, fritti o bolliti. Chi non conosce ad esempio la peperonata? E chi non ha mai assaggiato i peperoni ripieni?

Bisogna anche dire che i peperoni ci dividono a metà.

C’è chi non ama il loro gusto particolare e chi fa fatica a digerirli. Ma sono tantissime invece le persone che li amano e provano di inserirli ovunque riescono.

In questo articolo parleremo del modo diverso con il quale i nostri amati peperoni possono essere cucinati.

Ecco quindi seguito svelata la ricetta facile e veloce dei peperoni arrosto al microonde.

Gli ingredienti

Sale

Peperoni

Olio.

Inoltre dovremo fornirci anche di un tagliere, un piatto e un coltello.

Il primo passo è quello di lavare e subito dopo tagliare i peperoni in fette piuttosto larghe e regolari.

Questo per far sì che stiano perfettamente a contatto con la base del piatto.

Ora è necessario andare a privarli dei loro semini e della pellicina bianca interna che li caratterizza.

Poggiamo la nostra verdura sul piatto affinché la pelle sia a contatto con il piatto.

A questo punto possiamo infornarli all’interno del microonde, impostando la massima potenza e lasciandoli cuocere per circa 14 minuti.

Terminati i minuti impostati, controlliamo che siano della giusta consistenza. Se così non fosse, possiamo cuocerli per qualche altro minuto.

È ora il momento di privarli della pelle e servirli su un piatto conditi con un po’ d’olio e sale.

Con questo metodo diremo addio a tutto il tempo perso ad aspettare la cottura dei nostri amati peperoni.

Da oggi in poi potremo gustarli ogni volta che vogliamo perché il tempo necessario per la loro cottura non ci spaventerà più .

Il microonde è l’alleato in cucina che non dobbiamo mai sottovalutare. Grazie a questo ecco oggi svelata la ricetta facile e veloce dei peperoni arrosto al microonde.