L’inverno è forse la stagione migliore per dedicarsi alla cucina. Tecnicamente saremmo ancora in autunno, ma il clima è già quello invernale. Dalle torte classiche a quelle salate. Dai pasticci alle lasagne il forno è assoluto protagonista della nostra cucina. Sta conquistano tutti questa torta salata unica nel suo genere con ingredienti semplici e genuini ma tantissimo sapore. Giusto per dare qualche suggerimento utile ai nostri Lettori. Oggi invece vedremo finalmente svelata la ricetta che farà impazzire l’Europa intera per tutto l’inverno col suo gusto e i suoi ingredienti spettacolari. Andiamo a scoprirla assieme agli Esperti della nostra Redazione. Una ricetta antichissima e dalle origini contadine per riciclare e non buttare via nulla degli avanzi della tavola.

Un piatto davvero speciale

Non possiamo andare a fare un giro in Trentino-Alto Adige senza assaggiare i famosissimi e gustosi canederli. In brodo o asciutti, con tante varianti saporite che sono una vera e propria delizia del palato. Accompagnano la cucina alpina addirittura dal Medioevo e a loro sono collegate anche tante leggende. Ecco la nostra ricetta, ricordando che si tratta di un piatto impegnativo:

400 grammi di pane vecchio;

120 grammi di pancetta o speck affumicati;

2 uova;

50 grammi di salame;

1,5 litri di brodo possibilmente di carne;

Latte;

farina;

prezzemolo;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Svelata la ricetta che farà impazzire l’Europa intera per tutto l’inverno col suo gusto e i suoi ingredienti spettacolari

Vediamo le fasi di preparazione:

iniziamo togliendo più crosta possibile dal pane, tagliandolo a dadini e immergendolo ma non troppo nel latte, per poi strizzarlo. Stiamo attenti però a non romperlo;

prendiamo quindi una padella per rosolare la pancetta, o lo speck, il salame, rigorosamente tagliati a cubetti;

uniamo al soffritto il pane, una spolverata di farina, le uova e del prezzemolo. Controlliamo il livello del sale;

una volta raffreddato, dunque, iniziamo a lavorare l’impasto, aggiungendo semmai un po’ di farina informando delle polpette della dimensione di un mandarino;

lasciamole riposare per una mezz’oretta, mettendo intanto il brodo sul fuoco;

cuociamo i canederli nel brodo fino a quando non verranno in superficie. Cosa che dovrebbe accadere dopo circa un quarto d’ora;

mettiamoli in una zuppiera e salviamoli a tavola, aggiungendo per chi piace, una bella spolverata di formaggio grattugiato.

