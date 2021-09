Scegliere di condividere la propria vita con un animale domestico è una decisione che ha un impatto molto importante su chi la compie. Difatti dopo aver avuto un amico a quattro zampe in casa solitamente si diventa persone più mature, sia emotivamente che intellettualmente. Proprio perché si provano e si sperimentano emozioni e sensazioni che, fino a quel momento, non si aveva avuto modo di provare.

Una decisione ponderata

Proprio per questo grande impatto di cui abbiamo appena parlato, non c’è da stupirsi se molte persone prima di scegliere quale animale prendere riflettono molto. È infatti necessario prendere una decisione ponderata, che tenga conto di diversi aspetti. Il tempo che possiamo dedicagli, lo spazio a disposizione e, soprattutto, da chi è composto il nucleo familiare. In questa scelta ciò che ci aiuta molto è conoscere, per quanto possibile, le diverse razze. Di modo da apprezzarne le particolarità fisiche e, soprattutto, quelle comportamentali.

Svelata la razza di gatto che non graffia, non morde e non soffre l’appartamento

Nell’articolo di oggi ci concentreremo in particolare sui gatti, animali molto amati nel nostro Paese. Al contrario di quanto molti pensano, questi felini sono in grado di provare e dimostrare affetto ai propri padroni. Bisogna solamente riconoscere i segnali. In questo poi, come del resto accade anche con i cani ed altri animali, la razza gioca un ruolo importante. Sia nella capacità di mostrare affetto che, ovviamente, in quella di risultare calmi e poco aggressivi. Bene, proprio a questo proposito, ecco svelata la razza di gatto che non graffia, non morde e non soffre l’appartamento. Stiamo parlando del meraviglioso British Shorthair. Come dice il nome stesso, questo gatto ha la particolarità di presentare un pelo corto e bellissimo. A dire la verità in passato abbiamo già parlato di questa razza, svelandone le principali caratteristiche fisiche.

Oggi vogliamo continuare a parlare di questo bellissimo gatto concentrandoci però su alcuni aspetti caratteriali. Difatti non tutti lo sanno ma il British Shorthair si distingue per essere una razza particolarmente calma e placida. In grado di condividere gli spazi e la vita sia con altri animali che con bambini. Difatti si tratta di gatti che, quando non attaccati, rarissimamente mordono o graffiano. Inoltre, e questo è molto importante, non soffrono la vita domestica di appartamento. Chi sta dunque cercando un felino tranquillo, complice con i bambini e non troppo sofferente in solitudine, il British Shorthair potrebbe essere l’ideale. Questa poi non è la prima volta che sveliamo le caratteristiche di una razza interessante del mondo felino. Difatti, già in passato, abbiamo parlato di un gatto che si comporta come un cane nei confronti del padrone.